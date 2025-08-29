Ebru Gündeş çocukluğunu paylaştı görenler inanamadı! "Hiç değişmediğim doğrudur"

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçileriyle geçmişten bir kareyi paylaştı. Ebru Gündeş'in bu nadir görülen fotoğrafıyla takipçilerini de nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Çocukluktaki haliyle benzerliği ise kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Gündeş'in 'Hiç değişmediğim doğrudur' notuyla paylaştığı o kare... Şimdilerin sevilen isimlerinden biri olan bu kız ise masum bakışları ve sevimli gülüşüyle herkesin kalbini kazanacak bir çocuktu. Bu kare, onun yıllar sonra nasıl bir yıldıza dönüşeceğinin adeta habercisi gibiydi. Zaman geçti, o küçük kız büyüdü ve güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar aldı. Şöhreti ve parlak ışıkları geride bırakıp bambaşka bir yol seçti. Bugün ekranlardan uzak olsa da, yaptığı iyilikler ve yardım faaliyetleriyle herkesin gönlünde ayrı bir yer edindi. Onun adı artık sadece oyunculuğuyla değil, insanlığa kattıklarıyla da anılıyor. 43 yaşına giren ünlü isim, çocukluk fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Fotoğrafı görenler 'Zaman onun güzelliğine dokunmamış' yorumları yapmadan geçemedi. Peki siz tanıyabildiniz mi? O kişi yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Gamze Özçelik'ten başkası değil! Bir küçüklük resmi de ünlü bir şarkıcımızdan... Küçük yaştaki masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çeken bu minik kız, yıllar içinde sesi ve sahne hakimiyetiyle Türk müziğinin parlayan yıldızı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu kısa sürede şöhretin zirvesine taşıdı ve milyonların sevgisini kazanan bir sanatçı haline getirdi. O artık sadece bir şarkıcı değil, tarzıyla, duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi. Fotoğraftaki bu minik kız, bugün 'Beyaz Mendil', 'Padişah' ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil! Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi... Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler 'Belliymiş Türkiye güzeli olacağı...' demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil. Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Seda Sayan Ezo Sunal- Ali Sunal Ezo Sunal Petek Dinçöz Kenan Doğulu Haluk Bilginer Barış Manço Bergüzar Korel Bergüzar Korel Ara Güler Afra Saraçoğlu Demet Özdemir Hande Erçel Hande Erçel Hayko Cepkin Zeynep Çamcı Hadise Hadise Demet Evgar Tamer Karadağlı Ali Sunal Kadir İnanır Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Ayça Ayşin Turan Birce Akalay Zafer Algöz Demet Şener Amine Gülşe Amine Gülşe Gülben Ergen Özge Özpirinçci Bige Önal Dolunay Soysert Sinem Kobal Sinem Kobal İrem Sak İrem Derici İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Aslı Enver Meryem Uzerli Aslı Tandoğan Evrim Alasya Evrim Alasya Ozan Akbaba Çağatay Ulusoy Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Hülya Avşar Özge Borak Kenan İmirzalıoğlu Uraz Kaygılaroğlu Rıza Kocaoğlu