Ebru Gündeş’in 10 yaş gençleşme bedeli dudak uçuklattı: Estetiklerine bir malikane parası ödedi!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, son dönemde yüzündeki değişimiyle magazin gündeminin merkezine oturdu. "Yarım yüz gerdirme" operasyonu geçirdiğini açıklayan ünlü sanatçının, bu işlem için harcadığı iddia edilen rakam ise ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:13
Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, müzik kariyerindeki yerini uzun yıllardır koruyor.

Usta sanatçı albümleri ve sahne performansları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Ebru Gündeş, uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan ünlü sanatçının "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

YÜZÜNÜ NEDEN GİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Usta sanatçının yüzünü neden kasket takarak gizlediği de ortaya çıkmıştı.

SAHNEDE ESTETİK İTİRAFI

Geçtiğimiz gün bir konser veren Ebru Gündeş, konser sırasında yaptıği itirafla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı estetik yaptırdığını sahnede açıklamıştı.

"NASIL, 10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?"

Gündeş, seyircilere "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sormuştu.

"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN"

İltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan geldi: "20 yaş genç duruyorsun."demişti.

ESTETİKLERİNE 10 MİLYON TL HARCAMIŞ!

Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, bu kez operasyonun maliyetiyle dudak uçuklattı. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre; ünlü sanatçının gençleşmek uğruna yaptırdığı yüz gerdirme işlemi için tam 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı ileri sürüldü.

ESTETİK SONRASI YENİ HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı, geçen günlerde de estetik sonrası paylaşımlar yaparak son halini de paylaşmıştı.

İşte Ebru Gündeş'in estetik sonrası son hali ve paylaşımları!

Öte yandan Gündeş, müzik dünyasında adeta efsaneleşmiş bir isim. Ancak onun hikayesi sahnedeki parlak kariyerinden çok daha önce başlamış...

Ünlü sanatçı, müzikle tanışmadan önce konfeksiyon işçiliği yapıyormuş! Gündeş hakkında ortaya çıkan bu bilgi usta sanatçının azmini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

BAKIN DİĞER USTA SANATÇILARIN İLK MESLEĞİ NEYMİŞ...

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.