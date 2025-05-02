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Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ı yıllar teğet geçmiş...
Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ı yıllar teğet geçmiş...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllara damgasını vuran Fırtınalar şarkısının klibinde bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı. Berke Hürcan'ı görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor.
Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 08:11