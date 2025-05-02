Trend Galeri Trend Magazin Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ı yıllar teğet geçmiş...

Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ı yıllar teğet geçmiş...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllara damgasını vuran Fırtınalar şarkısının klibinde bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı. Berke Hürcan'ı görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 08:11
Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan’ı yıllar teğet geçmiş...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Klipte özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismi ise hatırlamayan yoktur.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan’ı yıllar teğet geçmiş...

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan’ı yıllar teğet geçmiş...

Şimdilerde 52 yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman akmamış gibi.

Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan’ı yıllar teğet geçmiş...

İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...

Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan’ı yıllar teğet geçmiş...

Berke Hürcan, 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi. Ardından dünya çapında yapılan yarışmalarda adından uzun süre bahsettirdi.