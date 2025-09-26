Trend Galeri Trend Magazin Ebru Gündeş’in unutulmaz aşkıydı...Yakışıklı manken Berke Hürcan'ı bir de şimdi görün...

Bir dönemin en yakışıklı mankeni olan Berke Hürcan, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Fırtınalar klibinde boy göstermişti. Şimdi 50'li yaşlarında olan Hürcan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 07:40
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Klipte özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismi ise hatırlamayan yoktur.

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor. Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

Şimdilerde 50'li yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman akmamış gibi.

İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...

Berke Hürcan, 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi. Ardından dünya çapında yapılan yarışmalarda adından uzun süre bahsettirdi.

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin star olmadan önce oynadıkları klipler...

DENİZ AKKAYA

Nihat Doğan'ın 'Maçoyum Ben' klibinde, manken ve sunucu Deniz Akkaya rol almış. Akkaya'nın eski hali ise görenleri şaşırtıyor.

TUĞBA ALTINTOP

Hafızalardaki yerini koruyan Hercai'nin klibinde oynayan ünlü isim ise herkesin yakından tanıdığı biri.

Çelik'in Hercai klibindeki ünlü isim meğer şarkıcı Rafet El Roman'ın 1996–2002 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Tuğba Altıntop'muş.

ÇAĞLA ŞİKEL

Şimdilerde sunuculuk yapan manken Çağla Şıkel de, Çelik'in 'Benimle Evlenir misin?' klibinde yer almış

AHMET KURAL

Komedi filmlerinin aranan yüzü Ahmet Kural, bir zamanlar Yücel Arzen ve Devrim Gürenç'in İki Alyans klibinde rol aldı.

YILMAZ ERDOĞAN

Emel Müftüoğlu'nun 'Bir Ümit Doğmaz mı?' klibinde ise iki efsane isim birden var. Klipte hem Yılmaz Erdoğan hem de Oktay Kaynarca yer almış.

OKTAY KAYNARCA

Dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Oktar Kaynarca, Sertab Erener'in Ateşle Barut klibinde de rol aldı.

DEMET ÖZDEMİR

Şimdilerin gözde oyuncularından olan Demet Özdemir'in Mustafa Sandal'ın Ateş Et Ve Öldür klibinde oynamış.

Dansa olan tutkusuyla bilinen Özdemir'in eski hali ise zaman zaman gündem oluyor.

GÜLBEN ERGEN

İbrahim Tatlıses'in 1994 yılında çıkan 'Haydi Söyle' klibinde rol amış.

CEYDA DÜVENCİ

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel'in Bir Daha klibindeki güzel kızı ise Ceyda Düvenci canlandırmıştı.

Ceyda Düvenci bu klipten sonra ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Düvenci, şimdilerde yıldızı parlayan bir sunucu ve oyuncu...

ZEYNEP BEŞERLER, DOĞA RUTKAY VE SEÇKİN PİRİLER

Şimdi de birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Tarkan'ın Dudu klibinde kimler oynamadı ki...

Bu klipte Zeynep Beşerler, Doğa Rutkay ve Seçkin Piriler rol aldı.

Genel olarak Nil Karaibrahimgil'in Bronzlaşmak klibiyle anılır ama Murat Boz henüz yolun başındayken Ajda Pekkan'ın Amazon klibinde de yer almış.

ÇAĞATAY ULUSOY

Şimdilerin Hakan Muhafız'ı Çağatay Ulusoy ise Akın'ın 'Oldu mu Yar' klibinde oynamıştı. Ulusoy yeni yeni tanınmaya başladığı dönemlerde bu klipteki cesur sahneler gündem olmuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kenan Doğulu'nın 2003 yılında bir acayip tarzıyla karşımıza çıktığı Tanımamışsın klibinde Tuba Büyüküstün'ü görüyoruz.

TOLGA SARITAŞ

Günümüzün genç oyuncularından Tolga Sarıtaş, henüz ismini birkaçımızın duyduğu dönemde Özlem Tekin'in 'Kimse Bilmez' klibinde oynamış.

BİRKAN SOKULLU

Son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Birkan Sokullu da, Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde figüranlık yaptı.