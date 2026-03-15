Trend Galeri Trend Magazin Ebru Şahin eşini ifşa etti! Cedi Osman'ın gizli 'alışkanlığı' ortaya çıktı: Kimsenin aklına gelmez...

Ebru Şahin eşini ifşa etti! Cedi Osman'ın gizli 'alışkanlığı' ortaya çıktı: Kimsenin aklına gelmez...

2022'den bu yana milli masketbolcu Cedi Osman'la mutlu bir evliliği olan Ebru Şahin son açıklamalarıyla gündeme geldi. Şahin, eşinin gizli ve şaşırtıcı huylarını ifşa ederek herkesi şaşırttı. Bakın yıldız futbolcunun 'gizli' alışkanlığı neymiş...

Giriş Tarihi: 15.03.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2026 17:30
2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Son olarak, Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırdı.

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirdi.

PEKİ SİZ CEDİ OSMAN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

GUPSE ÖZAY

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim" ifadelerini kullandı.

Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi.

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU...

Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti.

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı.

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı.

Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görüldü.

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" dedi.

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.

Bu isimlerden biri de Demet Şener. Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.