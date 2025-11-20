Trend
Galeri
Trend Magazin
Ebru Şallı oğlunun sevgilisini cümle aleme ilan etti: Müstakbel geliniyle samimi halleri dikkat çekti...
Ebru Şallı oğlunun sevgilisini cümle aleme ilan etti: Müstakbel geliniyle samimi halleri dikkat çekti...
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle sık sık magazin gündemine gelen Ebru Şallı, bu sefer oğlu Beren'in özel hayatıyla dikkat çekti. Şallı, oğlu Beren'in sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenirken, müstakbel gelinini de cümle aleme ilan etti!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 09:51