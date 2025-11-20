Ebru Şallı oğlunun sevgilisini cümle aleme ilan etti: Müstakbel geliniyle samimi halleri dikkat çekti...

Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin "Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?" sorularıyla karşılaştı.