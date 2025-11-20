Trend Galeri Trend Magazin Ebru Şallı oğlunun sevgilisini cümle aleme ilan etti: Müstakbel geliniyle samimi halleri dikkat çekti...

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle sık sık magazin gündemine gelen Ebru Şallı, bu sefer oğlu Beren'in özel hayatıyla dikkat çekti. Şallı, oğlu Beren'in sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenirken, müstakbel gelinini de cümle aleme ilan etti!

Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 09:51
Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri.

Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı.

Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden "müstakbel gelin" gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor...

Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin "Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?" sorularıyla karşılaştı.

Şallı'nın cevabı ise gecenin en çok konuşulan anı oldu. Şallı, yanında bulunan Laçin Terlemez'i işaret ederek müstakbel gelin adayını cümle aleme tanıttı.

O anlar hem kameralar tarafından kaydedildi hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ebru Şallı'nın Terlemez'e gösterdiği yakınlık, sıcak tavırları ve samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından gurur dolu bir paylaşım yaptı.

Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno'yu piyano başında görüntüledi.

Usta oyuncu paylaşımına "Tebrik ederim canım kızım. Harikaydın" notunu ekledi. Genç piyanistin piyano başındaki halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bir başka paylaşımında kızıyla birlikte görünen Karadağlı, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER!

Pelin Akil ve Anıl Altan son olarak kızları için bir araya geldi. Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirdi.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum aldı.

Coşkun Sabah, 'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu.

Ancak Sabah bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi.

Ceyda Okay'la evliliğinden 2 kızı dünyaya gelen Coşkun Sabah, Galatasaray-Trabzonspor derbisinde muhabirlerle sohbet etti.

Usta sanatçının 26 ve 16 yaşındaki kızları Roza ve Helen güzellikleriyle ilgi odağı oldu. Genç kızların babalarının boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.