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Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin..."

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile yaptığı evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 2020 yılında 2 yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenik düşerek 9 yaşında hayatını kaybetmişti. Pars vefatıyla hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğmuştu. Ebru Şallı oğlunun vefatının 5. yılında sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri sızlattı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:42
Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars’ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin...

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken 2 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars’ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin...

Ünlü isim 16 Nisan 2020'de kaybettiği oğlunu bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla andı.

Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars’ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin...

Pars'ın fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, hepsine erken yaşta kaybettiği oğluna dair bilgiler yazdı.

Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars’ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin...

Yazdıklarıyla takipçilerini de duygulandıran Ebru Şallı, yürekleri dağladı.

Ebru Şallı’dan kaybettiği oğlu Pars’ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin...

"GÖĞSÜMÜN SOL KÖŞESİNDE KALP DİYE TAŞIDIĞIM SENSİN"

Oğluna sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ebru Şallı, şu notu düştü; "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim… çok çok çok özledim... Melekler neden az kalıyor bu dünyada... Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın 🤍"