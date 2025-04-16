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Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin..."
Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'ı vefatının 5. yılında duygusal paylaşım: "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin..."
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile yaptığı evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 2020 yılında 2 yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenik düşerek 9 yaşında hayatını kaybetmişti. Pars vefatıyla hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğmuştu. Ebru Şallı oğlunun vefatının 5. yılında sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri sızlattı.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:42