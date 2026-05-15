Ebru Yaşar’dan flaş hamle! Yapay zeka önlemini böyle aldı

Ebru Yaşar, Harbiye Açıkhava'daki konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bilet fiyatlarının günümüzde birçok kişi için lüks haline geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, seyircisine güçlü görsel şovlarla özenle hazırlanmış bir konser sunmak istediğini ifade etti. Son dönemde gündemde olan yapay zeka projelerine de değinen Yaşar, teknolojiyi günlük yaşamında kullandığını ancak sanatın tamamen yapay zekaya bırakılmasına sıcak bakmadığını dile getirdi. Sesinin izinsiz kullanımına karşı hukuki önlem aldığını açıklayan sanatçı, müzisyenlerin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini vurguladı. 'Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum' diyen Ebru Yaşar, sesinin izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını söyledi. Öte yandan 2017'de ikiz bebeklerini dünyaya getiren Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.