Ece Dizdar'ın 'gen haritası' olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor: "Tipim zengin arkadaşlar"

'Siyah Beyaz Aşk' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Ece Dizdar, oyunculuk sektöründeki kalıpları sarsacak açıklamalarda bulundu. Fiziksel özelliklerinin kariyerindeki etkisinden bahseden ünlü isim, o rolleri adeta kapı dışarı etti!

Giriş Tarihi: 09.04.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 16:37
'Siyah Beyaz Aşk' dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve bugüne kadar pek çok projede yer alan oyuncu Ece Dizdar, sektördeki sessizliğini bozdu.

Kariyerine dair yaptığı çarpıcı analizle dikkat çeken ünlü isim, oyunculuk dünyasındaki "fiziksel bariyerlere" dair ezber bozan ifadeler kullandı.

Katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Dizdar, kendi fiziksel özelliklerine değinerek oyunculukta alamayacağı roller hakkına konuştu.

"TİPİM ZENGİN HER ROL OLMUYOR"

Başarılı oyuncu, sektördeki rol dağılımları ve kendi dış görünüşü hakkındaki gerçeği şu sözlerle ifade etti: "Evet, tipim zengin arkadaşlar. Casting diye bir şey var. Benim çenem çok keskin, hatlarım sivri, gözümün rengi belli. Dolayısıyla her rol olmuyor. Boşnak olduğum için daha Avrupai bir tipim var."

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU

Oyuncunun, kendi fiziksel özelliklerini bir sınır olarak tanımlaması ve "zengin tipi" vurgusu yapması "Sektörde yetenek mi yoksa genetik özellikler mi ön planda?" ve "Avrupai hatlar bir oyuncu için avantaj mı yoksa kısıtlayıcı bir engel mi?" sorularını da beraberinde getirdi.

PINAR ALTUĞ'UN "KÖYLÜ KADINI ÇIKMAZ BENDEN" AÇIKLAMASI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz yıl bir etkinliğe katılan Pınar Altuğ, Ece Dizdar'ın açıklamalarına benzer söylemlerde bulunarak dikkat çekmişti.

Ekranlara dönmekle alakalı açıklamalar yapan Altuğ, ekranları özlediğini söyleyerek, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi" demişti.

"KÖYLÜ KADINI ÇIKMAZ BENDEN"

Basının "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna güzel oyuncu, "Olabilir tabii… Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇALIŞMADAN PARA KAZANMADIM"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın gündem olan "Lale devri bitti" sözlerine oyuncudan, "İşin içini bilemem. Hayatım boyunca çalışmadan para kazanmadım. Çalışmadan para verilmez. Her mesleği yapan emek harcıyor. Böyle bir şey varsa yanlış yaklaşım değil" sözleri gelmişti.

"BİZE LAF DÜŞER Mİ?"

Bir ara gündem olan kadın ve erkek oyuncular arasından ücret farkı olmasına Altuğ'dan "Biz mankenlik yaparken kadın modeller erkeklerden fazla alıyordu. Zaman zaman bu dengesizlikler olabiliyor. Biz Tamer ile birbirimizi çok kollardık. Birol (Güven) doğru davranan adamdır. Birazcık ekibinin de birbirini kollaması gerekiyor. Biri istiyor diğeri veriyorsa bize laf düşer mi? Alan-veren memnun orada… ben birinin oyunculuğunu beğenirim, başkası beğenmez. Göreceli bir şeydir bu." cevabını vermişti.

"ATTIĞI HER ADIM TAKİP EDİLİYOR"

Pınar Altuğ, yöneltilen "Ünlü çocukların magazinde haber almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bizim çocuğumuz olduğu niçin göz önündeler. Attığı her adım takip ediliyor. Bence dezavantaj… Elbette ki avantajları oluyor, haksızlık etmeyelim." yanıtını söylemişti.

"KÜÇÜKKEN TEPKİ GÖSTERİYORDU…"

Altuğ, "Su size, 'keşke ünlü olmasaydın anne' dedi mi?" sorusuna "Küçükken Su ile parka ya da yemeğe gidiyorduk etrafımıza başka çocuk geliyordu. Bir çocuk için annesini paylaşmak zor. 'Niye ki' diyordu. Küçükken tepki gösteriyordu." şeklinde konuşmuştu.