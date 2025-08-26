Trend
Ece Erken yaşadığı şiddeti yıllar sonra anlattı: “Hamileyken karnıma tekme yedim! 40 yaşına kadar…”
Yıllarca özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Ece Erken, canlı yayında öyle sözler söyledi ki stüdyodakiler adeta donup kaldı. Üç kez nikah masasına oturan Erken, yıllar sonra ilk kez evliliklerinde yaşadığı karanlık gerçeği açıkladı: "40 yaşıma kadar şiddet gördüm…"
Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:07