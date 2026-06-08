Trend Galeri Trend Magazin Ece Erken’in olaylı "ayna kırma" davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Ece Erken’in olaylı "ayna kırma" davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Magazin dünyasının uzun süre konuştuğu Ece Erken ve Benan Kocadereli arasındaki dava, üst mahkemenin kararıyla yeniden hareketlendi. Verilen cezayı üst mahkemeye taşıyan ünlü sunucu hakkında karar çıktı. İşte tüm detaylar!

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:08 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 06:09
Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sevgiliyken, Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli'nin aracının aynasını kırmıştı.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Olay 2020 yılında yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli ile henüz boşanmamışken, Erken ile sevgili olması ikili arasında husumete neden oldu. Erken 17 Ocak günü sinirlenerek Benan Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdi.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Daha sonra sosyal medya hesabından Erken, saat 04.01'de Kocadereli'ye "Bak bu saat Şafak bende! Hesabın hala açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklinde mesaj attı. Yaşanan olayın ardından Kocadereli, Erken hakkında şikayetçi oldu.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

İKİ SUÇLAMA BİRDEN
Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. İddianamede Erken hakkında ilgili suçlardan dava açılması için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Erken hakaret suçundan beraat ederken, mala zarar verme suçundan 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

DOSYAYI GERİ İADE ETTİ
Erken dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi dosyayı kabul ederken Erken'in hakaret suçundan beraatini onadı.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Mahkeme Erken'in bilirkişi tarafından hesaplanan zararı karşılaması için süre verilmesi, ödeme yapılması halinde etkin pişmanlık hükmünden Erken'in faydalanma durumunun da gözetilmesi sebebiyle dosyayı geri iade etti.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Mahkeme önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

ERKEN SUÇLAMALARI REDDETTI
İDDIANAMEDE şüpheli Erken'in müşteki Kocadereli'ye henüz boşanmadığı eşinin yatakta olan fotoğraflarını gönderdiği, kendi sosyal medya hesabına gelen müştekiyi aşağılayan mesajların ekran görüntüsünü paylaştığı aktarıldı.

Ece Erken’in olaylı ayna kırma davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Erken savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddetti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör