Ece Erken’in olaylı "ayna kırma" davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!

Olay 2020 yılında yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli ile henüz boşanmamışken, Erken ile sevgili olması ikili arasında husumete neden oldu. Erken 17 Ocak günü sinirlenerek Benan Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdi.