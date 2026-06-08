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Ece Erken’in olaylı "ayna kırma" davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!
Ece Erken’in olaylı "ayna kırma" davasında yeni gelişme: Üst mahkeme dosyayı o gerekçeyle iade etti!
Magazin dünyasının uzun süre konuştuğu Ece Erken ve Benan Kocadereli arasındaki dava, üst mahkemenin kararıyla yeniden hareketlendi. Verilen cezayı üst mahkemeye taşıyan ünlü sunucu hakkında karar çıktı. İşte tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:08
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 06:09