Ece Seçkin mor saten elbisesiyle şov yaptı! Sosyal medyada gündeme oturdu

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül tarihinde dünyaevine girdi. Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı gündem oldu. Mor elbisesi ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni topladı.
Hem sahnede hem de sosyal medyada paylaştığı karelerle iddiasını konuşturan Ece Seçkin, yeni yılda Giresun'da bir otelde sahne aldı.
Seçkin'in mor renkli saten elbisesi ve derin yırtmacı gündem oldu.
2022 yılını Giresun'da hayranlarıyla karşılayan Ece Seçkin, bereketin ve paranın simgesi mor renkli bir kıyafet tercih etti.
Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı eteğini aynı renk göbek açık üstüyle tamamlayan Seçkin, iddialı elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.
Seçkin'in iddialı kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.