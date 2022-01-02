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Ece Seçkin mor saten elbisesiyle şov yaptı! Sosyal medyada gündeme oturdu

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül tarihinde dünyaevine girdi. Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı gündem oldu. Mor elbisesi ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 16:21 PAYLAŞ