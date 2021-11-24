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Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer ilk kez paylaştı kafaları karıştıran o poza sosyal medyada yorum yağdı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettiren Eda Ece, özel hayatıyla da bir süredir gündemden düşmüyor. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Ece hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Buğrahan Tuncer'in sevgilisiyle ilk kez yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aşk dolu pozunu görenlerin dikkatini çeken o detay, "Eda Ece hamile mi?" sorularını beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:56
Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer ilk kez paylaştı kafaları karıştıran o poza sosyal medyada yorum yağdı!

31 yaşındaki güzel oyuncu Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir küs bir barışık ilişki yürütüyor.

Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer ilk kez paylaştı kafaları karıştıran o poza sosyal medyada yorum yağdı!

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyduğu, oyuncunun MasterChef jürisi Danilo Zanna ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer ilk kez paylaştı kafaları karıştıran o poza sosyal medyada yorum yağdı!

Bu iddiaları net bir dille yalanlayan Eda Ece, sosyal medya hesabından önceki gün sevgilisiyle aşk pozlarını yayınlamıştı.

Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer ilk kez paylaştı kafaları karıştıran o poza sosyal medyada yorum yağdı!

Çok geçmeden Buğrahan Tuncer'den de bir paylaşım geldi. Tuncer, Ece ile ilk kez paylaştığı bu karesini kalp emojisiyle yayınladı.

Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer ilk kez paylaştı kafaları karıştıran o poza sosyal medyada yorum yağdı!

EDA ECE HAMİLE Mİ?

Ancak fotoğrafta Buğrahan Tuncer'in, Eda Ece'nin karnını tutarak poz vermesi kafaları karıştırdı. Tuncer'in takipçileri fotoğrafın altına, "Eda Ece hamile mi?" yorumları yağdırdı.

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