Efsanelerin veliahtları bir arada! Tıklanma rekorları kıran video geldi: "İdo Tatlıses'ten Doğukan Manço'ya..."

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu; bir araya gelerek Tarık Mengüç'ün yeni şarkısı ile dans etti. Dört ünlü ismin oğullarının videoları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 11:05
Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu, müzik dünyasının efsane isimlerinin mirasını adeta sahneye taşıdı.

TIKLANMA REKORLARI KIRAN VİDEO

Dört ünlü ismin oğulları, Tarık Mengüç'ün yeni şarkısı eşliğinde bir araya gelerek hem eğlenceli hem de enerjisi yüksek bir dans performansına imza attı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar kısa sürede sosyal medyaya damga vururken, video büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar tarafından yoğun beğeni ve yorum alan paylaşım, "efsanelerin çocukları bir arada" yorumlarıyla gündem olurken, ortaya çıkan kareler magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

2015 yılına aramızdan ayrılan usta müzisyen Kayahan ile İpek Açar'ın kızları büyüdü, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu.

Sosyal medyada aktif olan şarkıcı İpek Açar, zaman zaman kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını paylaşıyor. Kayahan'ın kızı Aslı, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyada İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün paylaşımları, takipçilerden övgü dolu yorumlar alıyor: "Abla-kardeş gibi", "Annesine tıpatıp benziyor", "Aynı İpek Açar" gibi ifadeler öne çıkıyor.

Güzelliği kadar eğitim başarısıyla da ön plana çıkan Aslı Gönül, dünyanın prestijli okullarından Durham Üniversitesi'nden mezun oldu.

BESTEMSU ÖZDEMİR

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de sade bir törenle dünyaevine girdi.

Oğlu Sarp Marco'yu kucağına alan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor. Özdemir hamilelik sürecinin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu açıklayarak annelik yolculuğunu da anlattı.

Özdemir, kadın bedenine yönelik eleştirilere karşı çıkarak, "İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz" dedi.

Özdemir, oğlu Sarp Marco henüz 17 günlükken yeniden çalışmaya başladığını da açıkladı: Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada.

"TUBA BÜYÜKÜSTÜN DEMİŞTİ..."

Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen sohbeti de şu sözlerle anlattı:

Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana 'İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum."

Özdemir ayrıca, "Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes 'üşür' diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı" dedi.

LARA

Bir döneme damga vuran "Katmer Katmer" ve "Adam Gibi Adam" şarkılarıyla listeleri altüst eden pop müziğin sevilen ismi Lara, 2000'li yılların en popüler figürlerinden biri olmuştu.

90'ların sonunda müzik dünyasına adım atan ve 2000'lerin başında çıkardığı hit parçalarla hafızalara kazınan Lara, o dönem kendine has tarzı ve enerjisiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Lara, takipçilerini şaşırtan bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

SIR GİBİ SAKLADIĞI KIZI 26 OLDU!

Yıllardır özel hayatını bir sır gibi saklayan ve kızını magazin figürü haline getirmekten kaçınan Lara, kızı Sıla'nın doğum gününü duygusal bir notla kutladı.

"GÜZELLİK MİRASMIŞ"

Lara'nın "Benim asil kızım" notuyla paylaştığı fotoğraflarda, 26 yaşına basan Sıla'nın annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma hayranları, "Abla-kardeş gibisiniz", "Güzellik mirasmış" ve "Annesinin kopyası" şeklinde yorumlar yağdırdı. Yıllarca kamuoyundan uzak büyüyen Sıla, duru güzelliği ve asil tavrıyla bir anda magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

ARDA TURAN

2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve örnek aile hayatlarıyla parmakla gösterilen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, sosyal medyayı yine salladı.

İki erkek çocuk babası olan Arda Turan, bayram mesaisini çocuklarına ayırdı. Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın kamerasından kaçmayan o anlarda, ünlü futbolcunun oğluyla evin içinde kıyasıya maç yaptığı görüldü.

Ev halini ve samimi görüntüleri takipçileriyle paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın ardından, eski yıldız futbolcu da aynı videoyu kendi hesabına taşıdı. Oğluyla olan tatlı sert mücadelesini "Bayram derbisi" notuyla yayınlayan Turan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.