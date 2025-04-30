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Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal'ı bu sözlerle andı: "Yeniden yaşamak istediğim o an..."

Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal, 2000 yılında aramızdan ayrılmış olsa da, eşi Gül Sunal için her zaman kalbinde yaşamaya devam ediyor. Usta sanatçıyla 30 Nisan 1975'te hayatını birleştiren Gül Sunal, evliliklerinin 50. yılı dolayısıyla duygusal bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:36
Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal’ı bu sözlerle andı: Yeniden yaşamak istediğim o an...

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajıyla takipçilerini hem hüzünlendiren hem de gülümseten Gül Sunal, eşine hitaben yazdığı satırlarda yıllar öncesine, ilk buluşmalarına uzandı. Paylaşımına "Kemaaalllll!!!! Bu gün 30 Nisan… 50 yıl bitti biz evleneli…" sözleriyle başlayan Sunal, birlikte geçirdikleri hayatın en özel anlarını hatırlattı.

Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal’ı bu sözlerle andı: Yeniden yaşamak istediğim o an...

Gül Sunal, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu sözü çok düşündüm, hangi anı tekrar yaşamak isterdim diye… Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru yürümüştük ya el ele, işte o…"

Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal’ı bu sözlerle andı: Yeniden yaşamak istediğim o an...

1975 yılında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlenen çift, Kemal Sunal'ın yoğun sanat yaşamı boyunca Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olmuştu.

Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal’ı bu sözlerle andı: Yeniden yaşamak istediğim o an...

"Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Kapıcılar Kralı" gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı karakterlerle halkın gönlünde taht kuran Kemal Sunal'ın en büyük destekçilerinden biri de her zaman Gül Sunal olmuştu.

Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal’ı bu sözlerle andı: Yeniden yaşamak istediğim o an...

Evliliklerinin 25. yılında yaşanan büyük kayıptan sonra Gül Sunal, eşiyle olan anılarını sık sık sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.