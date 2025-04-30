Trend Galeri Trend Magazin Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal'ı bu sözlerle andı: "Yeniden yaşamak istediğim o an..."

Eğer yaşasaydı 50 yıldır evli olacaklardı! Gül Sunal Kemal Sunal'ı bu sözlerle andı: "Yeniden yaşamak istediğim o an..."

Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal, 2000 yılında aramızdan ayrılmış olsa da, eşi Gül Sunal için her zaman kalbinde yaşamaya devam ediyor. Usta sanatçıyla 30 Nisan 1975'te hayatını birleştiren Gül Sunal, evliliklerinin 50. yılı dolayısıyla duygusal bir paylaşım yaptı.