Ehliyetlerde yeni dönem: O sürücüler için sağlık kontrolü zorunlu oluyor!

Trafikte sürüş güvenliğini artırmak adına ehliyet yenileme işlemlerinde ezber bozan bir adım atıldı. Alınan yeni kararla birlikte, belirlenen kriterlere uyan sürücülerin artık çok daha sıkı denetimlerden geçmesi gerekecek. Peki, bu yeni kural kimleri kapsıyor ve sürücüleri hangi sürpriz şartlar bekliyor? Konunun detaylarını Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesine taşıdı.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 19.05.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 07:45
Ehliyetlerdeki yeni düzenlemede 65 yaş üstü sürücülerin üç yılda bir, 80 yaşını aşan sürücülerin ise iki yılda bir sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemesi zorunlu olacak.

Yaş ilerledikçe algı ve reflekslerde meydana gelen fizyolojik gerilemeler sürüş güvenliğini etkilediği için 65 yaş üstü sürücülerin daha sık sağlık kontrollerinden geçmesi mantıklı.

Öte yandan TÜİK verilerinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan yaşlı (65 yaş ve üzeri) sürücülerin oranı, diğer yaş gruplarına göre oldukça düşük. Yaşlı sürücüler daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanıyorlar.

Trafikte en yüksek risk grubunu 18-25 yaş aralığındaki genç ve tecrübesiz sürücüler oluşturuyor. Genç sürücüler için ehliyet sınavını zorlaştırmak çözüm olur mu dersiniz?

Haber Girişi Gözde Nur - Editör