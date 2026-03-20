Trend Galeri Trend Magazin Ekranlarda güldürdü, hayatı ağlattı! Yadigar Ejder’in acı sonu...

Ekranlarda güldürdü, hayatı ağlattı! Yadigar Ejder’in acı sonu...

Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarından Avanak Apti filminde canlandırdığı "Yadigar Ejder" karakteriyle hafızalara kazınan Adnan Ayberk, Yeşilçam'ın perde arkasındaki emektar isimlerinden biri olarak anılıyordu. Rol aldığı sayısız projeyle izleyicinin gönlünde taht kuran usta oyuncu, ekranlarda neşeli anlara imza atsa da gerçek hayatında büyük zorluklarla mücadele etti. Sanata adadığı yılların ardından gelen acı son ise sevenlerinin yüreğinde derin bir iz bıraktı. İşte Adnan Ayberk'in hafızalardan silinmeyen hüzünlü yaşam hikayesi…

Giriş Tarihi: 20.03.2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 16:40
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Avanak Apti'de canlandırdığı "Yadigar Ejder" karakteriyle hafızalara kazınan Adnan Ayberk, Yeşilçam'ın sessiz ama unutulmaz emektarları arasında yer alıyordu.

Birçok yapımda rol alarak sinema dünyasına iz bırakan usta oyuncu, Yeşilçam'a damga vuran ancak çoğu zaman geri planda kalan değerli isimlerden biri olarak anılıyordu.

DUYANLAR HÜZNE BOĞULDU

Adnan Ayberk, Yeşilçam'a uzun yıllar hizmet etmiş değerli oyunculardandı. Ancak sahnede neşe saçan usta ismin yaşamı, perde arkasında hüzünle örülmüştü. Vefatı da sanat camiasını yasa boğan bir tabloya dönüştü.

İşte Adnan Ayberk'in bilinmeyen ve duygulandıran hayat hikayesi…

SİVAS'TA DOĞDU

'Avanak Apti'nin 'Yadigar Ejder'i Adnan Ayberk'in, hikayesi 5 Ekim 1947 yılında Sivas'ta başladı.

BİRÇOK FİLMDE OYNADI

Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynayan Adnan Ayberk, Türk sinemasında çok sayıda filmde yardımcı oyuncu olarak rol alan sanatçı, özellikle Şark Bülbülü filmindeki 'Mazlum', 'Gerzek Şaban' filmindeki 'Kahveci Hamza' ve 'Doktor Civanım' filmindeki 'Gaffur' karakterleriyle hatırlanıyor.

1991 YILINDA VEFAT ETTİ

Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynadı. Ünlü oyuncu, 'Şark Bülbülü' isimli filmde oynadığı 'Mazlum' karakteriyle hatırlanıyor. Sanatçı 1991 yılında vefat etti.

DONARAK VEFAT ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sanatçının ölüm sebebi daha önce parkta donarak öldüğü şeklindeydi.

KAYARAK BAŞINI DUVARA VURDU, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ancak son yıllarda sanatçının parkta donarak ölmediği belirtildi. Ayberk'in yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu bu hastalıklara bağlı beyin kanaması geçirdiği ya da kayarak başına duvara çarptığı ve bu nedenle vefat ettiği söylendi. Sanatçı vefat ettiğinde henüz 40 yaşındaydı!

YEŞİLÇAM'IN USTA İSİMLERİ HAYATLARIYLA DA MERAK KONUSU OLUYOR...

Türk sinemasının efsanevi oyuncularından Ekrem Bora, 7 Mart 1932'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası, Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından Mazhar Uçak'tı ve soyadını da uçuşu sırasında almıştı. Bora, babasını henüz bebekken kaybetti ve ailesiyle İstanbul'a taşındı.

Sinemaya ilgisi ortaokul yıllarında başlayan sanatçı, 1953'te Yıldız dergisinin düzenlediği artist yarışmasına gizlice katıldı ve birinci oldu.

Bu başarının ardından "Bora" soyadını alarak sinema dünyasına adım attı. 1955'te "Alın Yazısı" filmiyle kariyerine başlayan sanatçı, 1958 itibarıyla birçok önemli yapımda rol aldı.

1962 yılında Ayhan Işık ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı "Acı Hayat" filmiyle büyük çıkış yakalayan Bora, sert karakterlerin aranan yüzü haline geldi.

1966'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 1970'li yıllarda sinema sektöründeki durgunluk nedeniyle sahneye yönelen sanatçı, bir dönem gazinolarda şarkıcılık yaptı.

Bora, 1990'da "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" filmiyle bir kez daha Altın Portakal kazandı. 2008'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan usta oyuncu, 2009'da "Makber" filmiyle sinemaya veda etti.

Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de hayata gözlerini yumdu ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Türk sinemasının en karizmatik aktörlerinden biri olarak hafızalarda yer eden sanatçı, usta isimlerin de belirttiği gibi, sinema tarihine unutulmaz bir iz bıraktı.

PEKİ YAŞAYAN YEŞİLÇAM YILDIZLARININ HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol alarak dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.

Şoray, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında fark yarattı.

İlk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşayan Şoray, kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında "Acı Hayat" filmiyle kazandı.

Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Şoray, eğitime verdiği destekle de tanınıyor.

Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta oyuncu, sinema dışında yönetmenliğe de el attı.

"Dönüş" (1972), "Azap" (1973), "Bodrum Hakimi" (1976) ve "Uzaklarda Arama" (2015) gibi filmlerin yönetmenliğini yaparak, sektördeki yeteneğini farklı alanlarda da gösterdi. 1981 yapımı "Yılanı Öldürseler" filminde ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenlik koltuğuna oturdu.

Özel hayatı daima merak edilen Şoray, uzun yıllar Rüçhan Adlı ile birliktelik yaşadı. Ancak Adlı'nın eşinden boşanmaması nedeniyle ilişkileri sona erdi.

1983'te tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenen sanatçının bu evlilikten Yağmur adında bir kızı oldu. Şoray ve Ünal, 1987'de yollarını ayırdı.

1990'lı yıllarda "İkinci Bahar" ve "Tatlı Hayat" dizileriyle televizyon dünyasına adım atan Şoray, bu projelerle de büyük beğeni topladı. 2010'da NTV'de yayınlanan "Sinema Benim Aşkım" programında sinema kariyerini ve unutulmaz anılarını izleyicilerle paylaştı.