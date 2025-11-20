Trend Galeri Trend Magazin Ekranların minik yıldızı büyüdü! Bez Bebek’in yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Elif Ceren Balıkçı’nın değişimi görenleri şoke etti!

Çocuk yaşta setlerle tanışan Elif Ceren Balıkçı, rol aldığı dizilerle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Aradan geçen yılların ardından artık genç bir kadın olan başarılı oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:06
Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı, 9 yaşındayken ilk rolünü aldı. Ünlü oyuncu özellikle de kötü rollerdeki başarısıyla geniş kitlelere ulaştı.

Çocuk oyuncu olarak tanınan Balıkçı, daha sonra gençlik dizilerinde de boy gösterdi.

Elif Ceren Balıkçı, 2008 yılında 'Kayıp Prenses' rolüyle tanınarak ünlenmişti.

Ünlü oyuncu verdiği aranın ardından 2010 yılında Bez Bebek ile ekranlara dönmüş ve bu dizide yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine herkesin nefret ettiği bir karakteri canlandırmıştı.

Birçok dizide karşımıza çıkan kötü karakterli ve sinsi rollerde gördüğümüz oyuncu, bu rollerdeki başarısıyla öne çıkmıştı.

Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı.

Henüz 9 yaşından itibaren ekranlarda olan Balıkçı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada da sık sık paylaşım yapan Balıkçı'nın yeni tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Elif Ceren Balıkçı, daha önce verdiği röportajda, "Bu sektörde bulunmak, oyunculuk yapmak benim için vazgeçilmez oldu. 'İyi ki' dediğim bir noktadayım" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Elif Ceren Balıkçı'nın son hali!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ...

Çocukluk yıllarında altın sarısı saçları ve masum yüzüyle adeta bir porselen bebeği andırıyordu.

O yıllardan bu yana değişmeyen ışıltısı, bugün de milyonların dikkatini çekiyor. Eski fotoğrafları görenler "Zaman hiç işlememiş" yorumunu yaparken, şimdilerde sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor.

Magazin gündeminden düşmeyen bu isim, artık göz önünde bir hayat sürüyor. Zarif tarzı, mutlu aile yaşantısı ve özel anlarını paylaştığı karelerle her daim adından söz ettiriyor.

O minik sarışın kız ise İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli!

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Yıllar öncesine ait bu nadir çocukluk fotoğrafı, sanatçının müzik tutkusunun ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne seriyor. O minik halinden bugünkü sahne performansına uzanan bu yolculuk, hayranlarını hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor.

Şimdi hepimizin gönüllerinde taht kurdu. Hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle hepimizin gözdesi olan bu ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi?

O minik çocuk Alişan'dan başkası değil...

Şimdilerde Buse Varol ile mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan ünlü şarkıcının oğlu Burak da sık sık kendi çocukluğuna benzetiliyor.

Masum bakışları ve sevimli gülüşüyle herkesin kalbini kazanacak bir çocuktu. Bu kare, onun yıllar sonra nasıl bir yıldıza dönüşeceğinin adeta habercisi gibiydi.

Zaman geçti, o küçük kız büyüdü ve güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar aldı. Şöhreti ve parlak ışıkları geride bırakıp bambaşka bir yol seçti.