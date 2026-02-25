Trend
Elçin Sangu'nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı'nın avukatı GÜNAYDIN'a konuştu! "Daha önce müvekkilime saldırdı"
Oyuncu Elçin Sangu ile Hakan Balı arasında 92 bin TL'lik alacak iddiasıyla başlayan davada tansiyon yükseldi. GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Balı'nın avukatı Suat Tunç, Sangu'nun kamuoyuyla paylaştığı belgelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek müvekkilinin alacaklı olduğunun altını çizdi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 07:10