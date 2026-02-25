Trend Galeri Trend Magazin Elçin Sangu'nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı'nın avukatı GÜNAYDIN'a konuştu! "Daha önce müvekkilime saldırdı"

Elçin Sangu'nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı'nın avukatı GÜNAYDIN'a konuştu! "Daha önce müvekkilime saldırdı"

Oyuncu Elçin Sangu ile Hakan Balı arasında 92 bin TL'lik alacak iddiasıyla başlayan davada tansiyon yükseldi. GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Balı'nın avukatı Suat Tunç, Sangu'nun kamuoyuyla paylaştığı belgelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek müvekkilinin alacaklı olduğunun altını çizdi. İşte detaylar!

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 07:10
Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

Oyuncu Elçin Sangu'ya hak ettiği 92 bin TL'yi vermediğini iddia ederek dava açan Hakan Balı'nın Günaydın'da yayınlanan röportajı sosyal medyada gündem oldu. Basında da geniş yer bulan bu röportaj sonrası oyuncu Elçin Sangu, çeşitli belgeleri yayınlayarak iddiaları reddetti. Ben de Hakan Balı'nın avukatı Suat Tunç'a Sangu'nun yayınladığı bu belgeleri ve dava sürecini sordum. "Sangu'nun yayınladığı belgeler gerçeği yansıtmıyor" diyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

"SİCİL KAYDI VARSA NEDEN EVİNİ TESLİM ETTİ"

"Karşı taraf müvekkilim için 13 tane sicil kaydı olduğundan bahsediyor ama avukatı olarak benim böyle bir bilgiden haberim yok. Bu kişisel bir veridir, buna yasal olarak ulaşması mümkün değil. Kendisini nasıl bu belgeyi edindi bizimle paylaşırsa sevinirim. Ayrıca iddia ettiği gibi müvekkilimin 13 tane sicil kaydı var ise neden evini ona teslim etti. Müvekkilin, karşı tarafın evinde ayları aşan çalışması var. Evini ona teslim ettiğinin fotoğrafları da var. Karşı taraf alacak davasını başka bir yöne çekmeye çalışarak manipülasyon yapıyor. Kaldı ki müvekkil adli sabıkası olan birisi de olabilir. Kişinin sabıkalı olması alacağının verilmeyeceği, emeğinin karşılığının ödenmeyeceği anlamına mı geliyor?

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

'RAPORA GÖRE BALI HAKLI'
İkinci olarak, polis talebinde bulunduğunu iddia etmiş. Dosyada ilk keşif yapıldığında karşı taraf, müvekkilin keşif mahalline girmesini engellemeye çalıştı. 'Evime girme, git buradan' gibi ifadelerde bulundu. Hakimin uyarısı ile müvekkilin katılımına katlanmak zorunda kaldı. İkinci keşif için karar oluşturulduktan sonra mahkemeye, keşif sırasında müvekkilimin keşfe gelmemesi talebinde bulundular. Biz de mahkemeye Hakan Bey'in yasal olarak orada bulunma hakkı olduğunu söyleyerek karşı tarafın daha önceki saldırgan tavrından dolayı polisin eşlik etmesini istedik. Mahkeme iki tarafın talebini de göz önünde bulundurarak polis eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi. Zaten yayınladığı belgede de 'Hakan Balı ve vekili ile avukatlarının incelemeye katılma hakkı bulunduğu' olarak bu durum yer almıştır.

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

"MÜVEKKİLİM ALACAKLI"

Karşı tarafın yayınladığı ve ödeme yaptığını iddia ettiği bir diğer hesap belgesi de onun mahkemeye sunduğu kendi iddiasıdır. Karşı taraf 183 bin 875 TL ödeme yaptığını iddia etmiştir. Ancak müvekkilim Hakan Balı ise 92 bin 500 TL alacağı olduğunu mahkemeye sunmuştur. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Son bilirkişi raporu ise Hakan Balı'nın yaptığı iş karşılığında alacağının daha çok olduğuna kanaat getirmiştir. Dava ile ilgili inceleme devam etmektedir. Ancak bugüne kadar alınan raporların tamamında müvekkilim alacaklı çıkmıştır. Eğer karşı taraf iddia ettiği gibi borçlu değilse neden Hakan Bey'in dava açacağını öğrendiğinde kendisine 21 bin TL para göndermiştir? Parayı müvekkilim aynen iade etti. Tüm bunlara rağmen karşı taraf hala olayı, müvekkilin suçlu bir geçmişi varmış gibi göstermek suretiyle başka tarafa çekmeye çalışmaktadır. Bu çabasını anlamış değiliz."

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

PEKİ HAKAN BALI GÜNAYDIN'A NELER SÖYLEMİŞTİ?

Oyuncu Elçin Sangu'ya, 7 aydır yanında çalıştırdığı işçi Hakan Balı, hak ettiği 92 Bin TL'yi ödemediğini iddia ederek dava açtı. Daha önce de mimarlık şirketi sahibi Abdullah Celal Erol da 'dolandırıcılık' iddiası ile Sangu'ya dava açmıştı. Balı, konuya dair GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulunmuştu.

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

Elçin Sangu ile mahkemelik oldunuz. Bize neler yaşadığınızı anlatır mısınız?

Elçin Hanım'ın evinin dış cephe işlerini yapmak için 2021 Nisan yılında işe başladım. Benden daha önce başkaları da çalışmış ancak onlar Elçin Hanım'la anlaşamadıkları için işi bırakmışlar. Bana mimarı Fırat Işık aracılığıyla iş teklifi edildi. Ben de kabul ettim. Peyzaj, direnaj, bahçe toprağı çekme, dış sıva, şap atma, beton atma, tuğla duvar, seramik yapma ve taş döşeme işlerinin yapılması konusunda anlaşma sağladık. Ben bu işleri yaptırmak için 6 işçi de yanıma aldım. Elçin Hanım eve taşınacağı dönemde benden kadın temizlikçi istedi. Ben de buldum, kadını 30 gün çalıştırıp parasını vermediler. Hatta temizlikçiyi ben bulduğum için çevremden borç alıp, onların ödemediği parayı ben ödedim.

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

SEVGİLİSİ BANA KÜFRETTİ

Biz işlerin sonuna doğru geldiğimizde ise, Elçin Hanım'ın sevgilisi Yunus Bey izmaritlerini bahçeye atıyorsun diye bana iftira atarak üzerime yürüdü ve küfretmeye başladı. Ben de "Bahane mi arıyorsun? Sıkıntın ne? İşin sonuna geldik?" dedim. Ve bu olay üzerine işi bıraktım. İşi bırakmadan bir hafta önce de bana buradan sonra bir mimar arkadaşımın yanında çalışırsın diye aracı olmaya çalışmıştı.

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

Elçin Sangu'nun villasında ciddi tadilat yapıldı.

Şimdi anlıyorum ki başta anlaştığımız ücreti indirmek için böyle yapmışlar. Ekim 2021'de işi bıraktıktan sonra ödemeyi kapatmaları için görüşecektik. 92 Bin TL alacağım kaldı onlarda. Elçin hanımın şoförü Bilal Bey'i aradım ve bana bu parayı ödemeleri gerektiğini söyledim. Ödeme yapmayı kabul etmediklerini söyledi Bilal Bey. Ben de ona "Mahkemeye gideceğim" dedim. Günlerce emek verdim, hakkım olan parayı vermeyi kabul etmediler. Ben de Elçin Hanım'ı mahkemeye verdim.

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

Dava açtıktan sonra neler yaşandı?

Dava açacağımı öğrenince hesabıma apar topar 21 Bin TL para gönderdiler. Ben de avukatıma danışarak bu parayı onlara iade ettim. Eğer hatalı olmasalar, alacağımın olduğunu bilmeseler, bana neden dava açacağım dediğim için para göndersinler? Onlar da biliyor bana borçlu olduklarını. Benim alacağım 92 Bin TL iken kendileri 21 Bin TL ödeyerek bu işten sıyrılmak istediler. Baktılar ki ben kabul etmiyorum, bana iftira atmaya çalıştılar. Eksik yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. Asla böyle bir şey yok. Bu arada Elçin Hanım'ın bahçesinde yaptırdığı işlerden dolayı Beykoz Belediyesi kaçak diyerek mühürlemiş. Buna rağmen bana mühürlü yere kış bahçesi yaptırmaya kalktı. Belediye kararını bile tanımadılar. Ancak iftira atıyorlar paramı vermemek için. Diğer davalı oldukları Celal Bey'den önce alacak davası açmıştım. İkimize de iftira atıp, paramızı vermek istemiyorlar. Elçin Hanım'ın evinin bahçesine hakim, avukatlar ve bilirkişi gelerek inceleme yaptılar. O gün ben de oradaydım. Elçin Hanım, beni görünce hakim ve avukatların önünde üzerime saldırdı ve beni kovdu. Halbuki mahkeme kararıyla inceleme için gitmiştik. Oradaki herkes Elçin Hanım'ın bu saldırganlığına şaşırdı. Bana bağırınca avukatı Elçin Hanım'ı uyarmak zorunda kaldı.

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

BENİM GİBİ BİR ÇOK İNSANLA DA DAVALIK

Elçin Sangu'nun de size dava açtığını söylediniz. Ne davası?

Sosyal medyada gördüğüm bir fotoğrafının altına 'dolandırıcı, üç kağıtçı' yazdığım için bana hakaret davası açtılar. Üç aylık bir ceza aldım bu sözlerimden dolayı. Şimdi üst mahkemede. Eğer dava aleyhime sonuçlanırsa içeri girme durumum var. 11 yaşındaki bana muhtaç Down-sendromlu oğluma kim bakacak, soruyorum size? Ben yalan bir şey söylemedim. Elçin Sangu beni dolandırdı. Elçin Hanım, benim gibi birçok insanla da davalık. Kaç kişi var benim gibi böyle parasını vermediği...

Elçin Sangu’nun belgelerle iddiasına yanıt: Hakan Balı’nın avukatı GÜNAYDIN’a konuştu! Daha önce müvekkilime saldırdı

KEŞİFTE POLİS EŞLİK ETTİ

2. kez mahkeme bilirkişi gönderdiğinde de hakime, Elçin Hanım bana saldırıyor, tahrik edici cümleler kuruyor diyerek keşif sırasında polisin de eşlik etmesini talep ettim. Hakim bey bu isteğini kabul etti ve 2025 Ocak ayında polis eşliğinde keşif yapıldı. Mahkememiz halen devam ediyor. Bu süreçte çok yıprandım. Eşim hayatta değil. Benim 3 çocuğum var. Biri Down sendromlu, oğlum bakımıma muhtaç. Ben inşaat işçisiyim. Gecekonduda oturuyorum. Çocuklara benden başka bakacak kimse yok. Maddi olarak zor bir süreçteyim. Devletimiz bana oğlum için engelli parası veriyor. Belediyemiz de yemek veriyor. Zaten evimi gelip görseniz beni anlarsınız. Ben helal para kazanmak için emeğimle Elçin Hanım'ın evinde 7 ay çalıştım. Hak ettiğim parayı vermemek için 5 yıldır uğraştırıyorlar. Sosyal medyasında emekten, haktan ve adaletten bahsediyor ama benim gibi emekçi birinin parasını vermiyor. Bir de güya ona hakaret etmişim diye bana dava açmış.