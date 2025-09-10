Elinde pompalı tüfek, sırtında mühimmat! Söyleyin şimdi bu "çocuk" mu?

Bir yüzünde maske, elinde pompalı tüfek, sırtında mühimmat… Ve yaşı henüz sadece 16! Daha lise 3 öğrencisiyken, kanlı bir pusunun faili olarak karşımıza çıkan bu genç, hepimize korkunç bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Çocuklarımız ellerimizin arasından kayıp gidiyor. Suçun gölgesine düşen bu "çocuk" kimin eseri? Büyüklerinin yönlendirmesi mi, dizilerin ve oyunların etkisi mi, yoksa ilgisizlik mi? Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında kanayan yaramızı gözler önüne seriyor ve "Haydi gidin de bu şehitlerin ailelerine, gençlerin içine düştüğü çukuru sosyolojik açıdan anlatın!" diyerek isyan ediyor. İşte detaylar...