Elinde pompalı tüfek, sırtında mühimmat! Söyleyin şimdi bu "çocuk" mu?

Henüz "Suça karışanlardan hangisi çocuk, hangisi değil?" ya da "Çocuk mu suç işlemek için bir tercih ve irade gösteriyor, yoksa büyükleri tarafından suça mı itiliyor?" tartışması bitmemişken, bir "çocuğun" silahından çıkan kurşunlarla iki şehit, üç yaralı verdik...

O çocuğu (!) birileri mi kullandı? Yoksa izlediği bilgisayar oyunlarının ya da dizilerin mi etkisinde kaldı? Uyuşturucu mu, ebeveyn ilgisizliği mi, delilik mi?

