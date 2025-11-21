Trend Galeri Trend Magazin "Elti krizi devam mı ediyor?" Katre Turan'ın davetinde Aslıhan Turan'ın olmaması dikkat çekti!

"Elti krizi devam mı ediyor?" Katre Turan'ın davetinde Aslıhan Turan'ın olmaması dikkat çekti!

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın yengesi Katre Turan, geçtiğimiz aylarda bebek haberini müjdelemişti. Son olarak yolda olan bebeğine özel 'baby shower' daveti veren yenge Turan'ın davetinde eltisi Aslıhan Doğan Turan'ın olmaması gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 12:09
Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, 2022 yılında Katre Turan ile hayatını birleştirmişti.

Çift, sade ve şık bir törenle evlenmiş, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da uyumlarıyla dikkat çekmişti.

Evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan çift, bu kez müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Katre Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurarak, 'yeni başlangıçlara' notunu düştü.

Bu müjdeli haberin ardından eski milli futbolcu Arda Turan'da ilk kez amcalık heyecanı yaşamaya hazırlanıyor.

Çok sayıda 'tebrikler' mesajı alan ünlü çift, çocuklarını kucaklarına almaya gün sayıyor.

"ELTİ KRİZİ DEVAM MI EDİYOR?"

Son olarak bebeklerini kucaklarına almalarına gün sayan Okan - Katre Turan çifti, geçtiğimiz günlerde 'baby shower' daveti düzenledi.

Birçok ünlü ismin katıldığı davette eltisi Aslıhan Turan'ın olmaması gözlerden kaçmadı.

Önceki aylarda küs oldukları iddia edilen ikilinin davette de bir araya gelmemesine takipçilerinden "elti krizi devam ediyor galiba" yorumları geldi.