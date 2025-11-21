Trend
"Elti krizi devam mı ediyor?" Katre Turan'ın davetinde Aslıhan Turan'ın olmaması dikkat çekti!
Eski milli futbolcu Arda Turan'ın yengesi Katre Turan, geçtiğimiz aylarda bebek haberini müjdelemişti. Son olarak yolda olan bebeğine özel 'baby shower' daveti veren yenge Turan'ın davetinde eltisi Aslıhan Doğan Turan'ın olmaması gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 21.11.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 12:09