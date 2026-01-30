Trend Galeri Trend Magazin Elti kriziyle gündemdeydi! Katre Turan, Arda Turan'ın 39. yaş gününü o fotoğrafla kutladı! "İyi ki doğdun abicim"

Elti kriziyle gündemdeydi! Katre Turan, Arda Turan'ın 39. yaş gününü o fotoğrafla kutladı! "İyi ki doğdun abicim"

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Arda Turan, bugün 39 yaşına girdi. Yalnızca futbol kariyeriyle değil aile hayatıyla da sık sık gündemde olan Turan'ın doğum gününü, kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan Instagram hesabından paylaştığı samimi kareyle kutladı.

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Katre Turan'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Okan ve Katre Turan çifti, 2 Ocak'ta minik kızları Ayşe Elisa'yı kucaklarına almıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Katre Turan, son olarak eşinin ağabeyi Arda Turan'ın 39. yaş gününü kutlamak adına bir paylaşım yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AĞABEYCİĞİM"

Arda Turan'ın yeğeni Ayşe Elisa'yı kucağına aldığı anlara ait bir kare ile eşinin ağabeyinin doğum gününü kutlayan Katre Turan, bu paylaşımıyla takipçilerinin yüreğini ısıttı.

ARDA TURAN YEĞENİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇMIŞTI!

Katre Turan'ın Arda Turan ve yeğeni ile bu samimi pozunun ardından geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddia da yeniden gündem oldu. Aileye büyük bir mutluluk getiren Ayşe Elisa ile birlikte Arda Turan da ilk kez amca olmanın sevincini yaşamıştı. Yeğenine olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bomba iddia ile magazin gündemine gelmişti.

Söylentilere göre eski futbolcunun, yeğeni için açılan hesaba 500 gram altın ve ayrıca 3 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti. Bu cömert jest, kısa sürede sosyal medyada da gündem olmuştu.

Kesenin ağzını açan tek kişi Arda Turan değil... Sibel Can da yeni anne olan gelini için bir o kadar cömert jest yapmıştı!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen oğulları Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirdi.

Üç yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

İLK KEZ ANNE VE BABA OLDULAR
Ural ve Kaya, bebekleriyle birlikte yeni bir döneme adım attı.

SİBEL CAN'DAN MİLYON DOLARLIK HEDİYE!

İlk kez babaanne olmanın heyecanını yaşayan ünlü sanatçı, bu özel başlangıcı İstanbul'un en prestijli adreslerinden birinde taçlandırmayı seçti.

Posta'da yer alan habere göre Sibel Can, oğlu ve gelini için Etiler'de yaklaşık 2 milyon dolar değerinda lüks bir daire aldı.

Dede Hakan Ural da torun sevincini yaşayan diğer isim.

İlk kez dede olmanın tadını çıkaran Ural, torunu Lina'yı pusetine koyup gezintiye çıktığı anlarda objektiflere yansımıştı.

KALPLERİ ISITAN PAYLAŞIM!

Hakan Ural, ilk paylaşımını da böylece yapmıştı. Ünlü ismin bu paylaşımı adeta kalpleri ısıtmıştı.

Melisa Ural, daha önce de arkadaşlarının minik Lina'nın etrafını nasıl sardığını gösteren bir paylaşım yapmıştı.

Meraklı gözlerin Lina'nın üstünde olduğu görüldü.

MİNİK LİNA'NIN KIRKI ÇIKTI

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, geçtiğimiz haftalarda yaptığı birbirinden güzel paylaşımlarla yeğeni minik Lina'nın kırkının çıktığını duyurmuştu.

MELİSA URAL'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Melisa Ural Merve Kaya ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

ÖZEL ORGANİZASYON YAPILDI

Ural ailesi, minik Lina'nın kırkına özel bir organizasyon yaptı.

BEYAZ TONLARI TERCİH ETTİLER

Organizasyonda beyaz tonların kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

HAZIRLANAN MASA İLGİ TOPLADI

Minik Lina'nın pastası ve hazırlanan masa da konukların ilgisini çekti.

MİNİK LİNA'NIN KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

Minik Lina'ya beyaz ve çiçekli bir kıyafet tasarlandı.

Sibel Can'ın da kıyafetlerini yapan ünlü modacı Amor Garibovic, minik Lina'nın da beyazlar içindeki kıyafetini tasarladı.

'PRENSESLER GİBİ'

Bu minik kıyafeti gören takipçiler ise 'prensesler gibi' demekten kendini alamadı.