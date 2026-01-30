Trend
Elti kriziyle gündemdeydi! Katre Turan, Arda Turan'ın 39. yaş gününü o fotoğrafla kutladı! "İyi ki doğdun abicim"
Galatasaray'ın eski oyuncusu ve futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Arda Turan, bugün 39 yaşına girdi. Yalnızca futbol kariyeriyle değil aile hayatıyla da sık sık gündemde olan Turan'ın doğum gününü, kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan Instagram hesabından paylaştığı samimi kareyle kutladı.
30.01.2026
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:29