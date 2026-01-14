Trend Galeri Trend Magazin Emekli olunca buraya taşınacak! Cristiano Ronaldo'nun 35 milyon euroluk malikanesi magazini salladı: Muslukları bile altın kaplama...

Futbol dünyasının efsane ismi ve Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, yeşil sahalara veda ettikten sonra ailesiyle birlikte yerleşmeyi planladığı lüks malikane ortaya çıktı. Her detayı ince ince düşünülerek tasarlanan bu devasa ev, altın kaplama musluklardan camdan havuzlara kadar uzanan ihtişamıyla magazin dünyasını adeta altüst etti!

Futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, hem özel hayatındaki mutluluğu hem de emeklilik planlarıyla gündemden düşmüyor.

Uzun süredir sevgilisi Georgina Rodríguez ile mutlu bir ilişki sürdüren Portekizli futbolcunun, yeşil sahalara veda ettikten sonra yaşayacağı lüks malikane tamamlandı.

Cristiano Ronaldo'nun emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte taşınmayı planladığı evi, Portekiz'in başkenti Lizbon'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, seçkin bir sahil kasabasında.

Değeri tam 35 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 765 milyon 953 bin 700 TL) olan sekiz yatak odalı mega malikane, sunduğu ayrıcalıklarla adeta göz kamaştırıyor.

A Bola'nın haberine göre, modern mimarisiyle dikkat çeken evde sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, akıllı ısıtma sistemi, spor salonu, sinema odası ve masaj odası bulunuyor.

Ayrıca tamamen camdan inşa edilen bu malikanede hem kapalı havuz hem de açık havuz yer alıyor.

Ronaldo'nun aile yaşamı da düşünülerek tasarlanan malikanede, beş çocuğu için özel bir oyun alanı ve kendine ait bir plaj da bulunuyor.

İç tasarımda ise lüks detaylar ön plana çıkan görkemli yapı, İtalyan mermeriyle döşenen alanlar ve altın kaplama musluklar Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez'in, evinin ihtişamını tamamlıyor.

Futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte burada sakin bir yaşam sürmeyi planlayan yıldız futbolcu, şimdiden emeklilik hayatını garanti altına almış görünüyor.

Başarılı kariyeri, göz önündeki özel hayatı ve dudak uçuklatan yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Cristiano Ronaldo, bu malikaneyle birlikte emeklilik sonrası yaşayacağı hayatın da ne kadar iddialı olacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

PEKİ DİĞER YABANCI YILDIZLAR LÜKS EVLERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

BEYONCE VE JAY Z'NİN

Beyoncé ve Jay-Z , 2023'te Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlanan yaklaşık 200 milyon dolarlık bir Kaliforniya mülkünü satın alarak kelimenin tam anlamıyla emlak tarihine geçtiler. Üstelik portföylerindeki tek şaşırtıcı satın alma bu değil.

Toplam tahmini net değerlerinin 3 milyar dolar olduğu bildirilen çiftin ayrıca 88 milyon dolarlık bir Bel Air malikanesi ve 26 milyon dolarlık bir Hamptons evi var. Ayrıca New York, Miami, New Orleans ve daha birçok yerde başka evler de alıp sattılar.

Beyoncé ve Jay-Z, Bel Air'deki bu malikâne için 88 milyon dolar ödedi. Bu görkemli mülk, yaklaşık 30.000 metrekarelik iç alana sahip altı yapıdan oluşuyor.

Ünlü çiftin New York'taki evi 38 milyon Euro ile dünyanın en pahalı evleri arasında yer alıyor.

GISELE BUNDCHEN

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. İkili bu dönemde birlikte yaşadıkları evlerini daha sonra aklaşık 35,8 milyon Euro'ya satışa sundular.

Gisele Bündchen, Tom Brady'nin 2022 yılından beri inşaat halinde olan Miami mega malikânesine sadece bir taş atımı mesafede, 11 milyon dolarlık bir Miami malikânesi satın aldı.

JENNIFER LOPEZ

J.Lo, kariyeri boyunca etkileyici bir kıyı şeridi mülk portföyüne sahip oldu.

Tahmini net değeri 400 milyon dolar olan oyuncu, Los Angeles, Miami, New York ve Hamptons'daki evler için büyük paralar harcadı .

Eski eşi Alex Rodriguez ile satın aldığı 32,5 milyon dolarlık Florida malikanesinden, eski eşi Ben Affleck ile birlikte satın aldığı yaklaşık 61 milyon dolarlık Beverly Hills evine kadar , ev satın alma konusunda kesinlikle deneyimli.

KATY PERRY

Katy Perry, Beverly Hills'deki gözde evini 25,7 milyon dolara (18 milyon ABD doları) sattı . Pop yıldızı ve oyuncu eski nişanlısı Orlando Bloom, evi Mart ayında 27,8 milyon dolara (19,5 milyon ABD doları) satışa çıkarmıştı.

İkilinin sahip olduğu bu ev, Kaliforniya, Beverly Hills'teki Hidden Valley Road'un korunaklı bölgesindeki en özel mülklerden biri . Şarkıcı, evi 2018'de aynı fiyata satın alarak satıştan zar zor kâr etmeyi başardı.

Beş yatak odası ve altı banyosuyla bu lüks konutta 400 metre uzunluğundaki bir araba yolu, 504 metrekarelik geniş mülke gelen konukları karşılıyor. Özellikler arasında gökyüzü ışıklı giriş galerisi, şömineli, basamaklı oturma odası ve sonsuzluk havuzu bulunuyor .

JEFF BEZOS

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, tahmini 234 milyar dolarlık servetiyle istediği hemen hemen her evi satın alabilecek konumda. Bu nedenle, gayrimenkul varlıklarının 570 milyon doları aşması şaşırtıcı değil.

New York, Washington, DC, Florida, Teksas, Washington ve Hawaii'de hâlâ birden fazla mülkü bulunuyor.

DAVID-VICTORIA BECKHAM

David Beckham ve eşi Victoria'nın Miami'de 24 milyon dolara lüks bir daire satın aldığı bildiriliyor. Çift, One Thousand Museum'daki 10.000 metrekarelik, beş yatak odalı mülkü satın aldı.