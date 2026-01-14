Trend
Emekli olunca buraya taşınacak! Cristiano Ronaldo'nun 35 milyon euroluk malikanesi magazini salladı: Muslukları bile altın kaplama...
Futbol dünyasının efsane ismi ve Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, yeşil sahalara veda ettikten sonra ailesiyle birlikte yerleşmeyi planladığı lüks malikane ortaya çıktı. Her detayı ince ince düşünülerek tasarlanan bu devasa ev, altın kaplama musluklardan camdan havuzlara kadar uzanan ihtişamıyla magazin dünyasını adeta altüst etti!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:29