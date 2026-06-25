Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

'Güneşi Beklerken' dizisindeki çıkışıyla hafızalara kazınan, ardından 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yurt dışında da büyük ses getiren projelerle kariyerinin zirvesine tırmanan Kerem Bürsin, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da markaj altında. Yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, fenomen Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı birliktelikle magazin gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. EMEKLİLİK PLANI HAZIR! 2. Sayfa'ya 'yaşlılık' planlarından bahseden Bürsin şu ifadeleri kullandı: 'Minik bir adada yaşayan, balık tutan, sakin, sessiz bir yerde olan yaşlı olurum herhalde' 'Çocuklar, torunlar var mı o hayalde?' sorusuna da cevap veren yakışıklı oyuncu, 'Şanslıysam olur inşallah' dedi. Öte yandan özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak anlamlı günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da kural bozmamıştı. Ünlü oyuncu, annesinin yeni yaşını kutlamak için Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerin odak noktası ikili arasındaki inanılmaz benzerlik olmuştu. Kerem Bürsin ve annesi arasındaki hatların benzerliği, 'Adeta kopyası' yorumlarını da beraberinde getirmişti. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI MELİSA URAL-SİBEL CAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU DEMET EVGAR VE ANNESİ PELİN KARAHAN VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ BARIŞ ALPER YILMAZ NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ŞERİF SEZER ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ