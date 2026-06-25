Trend Galeri Trend Magazin Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin 'yaşlılığını' bakın nasıl hayal etmiş…

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin 'yaşlılığını' bakın nasıl hayal etmiş…

Güneşi Beklerken ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarla tanınan oyuncu Kerem Bürsin samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. 39 yaşındaki oyuncu 'yaşlılığını' nasıl hayal ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:03
Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

'Güneşi Beklerken' dizisindeki çıkışıyla hafızalara kazınan, ardından 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yurt dışında da büyük ses getiren projelerle kariyerinin zirvesine tırmanan Kerem Bürsin, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da markaj altında.

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

Yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, fenomen Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı birliktelikle magazin gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…


Her hareketi mercek altına alınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca etkileşim alan Bürsin, bu kez samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

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Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

EMEKLİLİK PLANI HAZIR!

2. Sayfa'ya 'yaşlılık' planlarından bahseden Bürsin şu ifadeleri kullandı: "Minik bir adada yaşayan, balık tutan, sakin, sessiz bir yerde olan yaşlı olurum herhalde" "Çocuklar, torunlar var mı o hayalde?" sorusuna da cevap veren yakışıklı oyuncu, "Şanslıysam olur inşallah" dedi.

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

Öte yandan özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak anlamlı günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da kural bozmamıştı.

Ünlü oyuncu, annesinin yeni yaşını kutlamak için Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerin odak noktası ikili arasındaki inanılmaz benzerlik olmuştu. Kerem Bürsin ve annesi arasındaki hatların benzerliği, "Adeta kopyası" yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

ALİNA BOZ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

BARIŞ ALPER YILMAZ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

NESLİHAN ATAGÜL

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

SERENAY SARIKAYA

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

ŞERİF SEZER