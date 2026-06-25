Emeklilik planı hazır! Oyuncu Kerem Bürsin ’yaşlılığını’ bakın nasıl hayal etmiş…

'Güneşi Beklerken' dizisindeki çıkışıyla hafızalara kazınan, ardından 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yurt dışında da büyük ses getiren projelerle kariyerinin zirvesine tırmanan Kerem Bürsin, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da markaj altında.