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Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, uzun yıllardır sahnelere çıkmayan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu ile yeni karesini paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:30
Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

'Gönülden Gönüle' , 'Faka Bastın' , 'Deli Et Beni' gibi şarkılarıyla kulakların pasını silen Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ile bir araya geldi.

Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

SAHNELERE VEDA ETMİŞTİ
'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu, 2016 yılında verdiği son konserle 40 yıllık sahne hayatına veda etmişti.

Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

Sezen Aksu 'nun yakın dostu Emel Müftüoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren meslektaşını ziyarete gitti.

Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

"OTURUYOR GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN"

Yan yana çektirdikleri kareyi ise "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki" notuyla paylaştı.

Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

KIZI DA ÇOK ÜNLÜ

Ünlü şarkıcı ile kızı sosyal medyada gündem oldu... Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

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