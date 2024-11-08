Emel Müftüoğlu’ndan Sezen Aksu paylaşımı: Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın

'Gönülden Gönüle' , 'Faka Bastın' , 'Deli Et Beni' gibi şarkılarıyla kulakların pasını silen Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ile bir araya geldi. SAHNELERE VEDA ETMİŞTİ Sezen Aksu 'nun yakın dostu Emel Müftüoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren meslektaşını ziyarete gitti. 'OTURUYOR GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN' Yan yana çektirdikleri kareyi ise 'Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın. Şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon, hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar... Hangi birini sayayım ki' notuyla paylaştı. KIZI DA ÇOK ÜNLÜ Ünlü şarkıcı ile kızı sosyal medyada gündem oldu... Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı. 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış... Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı. Şimdilerde 41 yaşında olan Çağrı'nın Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi... İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu... Sahne çalışmalarına devam ederken bir yandan da oyunculuk yapan Emel Müftüoğlu aslen İzmirli ve 63 yaşında. Bir evlilik yapan Emel Müftüoğlu'nun ilk eşi, kızı Çağrı'nın babası Oğuz Müftüoğlu'dur. Çağrı Müftüoğlu 1 Ocak 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. 2009'un Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Emel Müftüoğlu'nun 1995'te çıkan Hovarda müzik videosunda rol almış daha sonra da 2000 yılında Kal Benimle adlı şarkıda annesiyle düet yapmıştır. Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çekmiş adeta bambaşka biri olmuştu. Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Gizem Tuncer'in 'Parasız adam gereksiz adamdır' sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Öte yandan 'Mahmut Tuncer'in kızının mutasıp olmasını bekliyorlar ama ben değilim' ifadelerini kullanan Gizem Tuncer sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Bu ünlülerin akraba olduklarını öğrendiğinizde şaşıracaksınız... Günay Girik - Fatma Girik Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Miray Daner ve Aras Bulut İyneml Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Ayfer Feray - Günfer Feray Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Şevket Avşar - Yalçın Avşar Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor Çetin Tekindor - Ayça Tekindor Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Macit Flordun - Tardu Flordun Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Tarık Akan - Barış Zeki Üregül Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Ali Şen - Şener Şen Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya Kadir İnanır- Levent İnanır- Soner Arıca Jale Altuğ - Şevket Altuğ Cem Yılmaz - Tolga Çevik Sait Ergenç - Halit Ergenç Efe Aydan - Ege Aydan Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor. Metin Özülkü - Cansu Taşkın Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar Feri Cansel - Zümrüt Cansel Orçun İynemli - Aras Bulut İynemli Kel Aliço- Nuri Alço Mahmut Tuncer-Gizem Tuncer Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Halil Kut Paşa- Burak Kut Leman Çıdamlı ve kızı Ayşegül Uygurer Fethi Tevetoğlu (Eski siyasetçi) - Tarkan Tevetoğlu Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Şener Şen - İnci Şen Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Bilal İnci - Elif İnci Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE Muhittin Korkmaz - Cem Korkmaz İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Erdil Yaşaroğlu - Begüm Kütük Yaşaroğlu Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Erdal Cindoruk - Caner Cindoruk Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen