Emina Jahovic Mustafa Sandal sorusuna kaçamak yanıt verdi! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdirmişti. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, arasında ipler zaman zaman geriliyor. Emina Jahovic, önceki akşam arkadaşlarıyla kameralara yansıdı. Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal ile arasındaki nafaka davasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıt verdi.
Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikle ismini Türkiye'de duyuran Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam arkadaşlarıyla kameralara yansıdı. Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal ile arasındaki nafaka davasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıt verdi.
Geçtiğimiz kış aylarında maskesiz olarak sık sık görüntülenen Emina Jahovic, tepkilere neden olmuştu.
Dün akşamda aynı şekilde maskesiz görüntülenen Emina Jahovic, basın mensuplarıyla aka üstü sohbet etti.
Emina Jahovic önceki akşam Bebek'te bir mekânda görüntülendi. Kız arkadaşıyla sohbet eden Jahovic çıkışta soruları yanıtladı.
Eski eşi Mustafa Sandal'la süren nafaka davası sorulunca "Boş verin güzel şeyler konuşalım" diye geçiştirdi.