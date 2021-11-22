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Emina Jahovic Mustafa Sandal sorusuna kaçamak yanıt verdi! Eski eşiyle arasındaki ipler nafaka yüzünden gerilmişti...

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdirmişti. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, arasında ipler zaman zaman geriliyor. Emina Jahovic, önceki akşam arkadaşlarıyla kameralara yansıdı. Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal ile arasındaki nafaka davasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıt verdi.