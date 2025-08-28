Trend
Emre Altuğ denizin ortasında böyle mahsur kaldı: İmdadına 13 yaşındaki oğlu yetişti! “Hayatını kurtardım..”
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ yaz tatilinde hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı! Çeşme'nin serin sularında jetsurf keyfi yapmak isteyen Altuğ, bir anda denizin ortasında mahsur kaldı. Tam herkes "Ne olacak?" diye merak ederken, beklenmedik kahraman sahneye çıktı: 13 yaşındaki oğlu Uzay! İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:06