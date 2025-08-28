Trend Galeri Trend Magazin Emre Altuğ denizin ortasında böyle mahsur kaldı: İmdadına 13 yaşındaki oğlu yetişti! “Hayatını kurtardım..”

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ yaz tatilinde hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı! Çeşme'nin serin sularında jetsurf keyfi yapmak isteyen Altuğ, bir anda denizin ortasında mahsur kaldı. Tam herkes "Ne olacak?" diye merak ederken, beklenmedik kahraman sahneye çıktı: 13 yaşındaki oğlu Uzay! İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:06
Çağla Şıkel'den sonra jetsurf'e merak saran Emre Altuğ'un renkli tatil anısı, Çeşme'de yazın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre ünlü şarkıcı Emre Altuğ, yaz tatilini oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de geçiriyor. Tatil boyunca yeni bir hobiye merak saran Altuğ, son günlerde adını sıkça duyduğumuz jetsurf ile denizde keyifli anlar yaşamak istedi. Ancak deneyimli eğitmenlerden taktikler alarak kaskını takıp denize açılan ünlü şarkıcı, kısa süre sonra beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

MOTOR ARIZASI DENİZİN ORTASINDA BIRAKTI

Jetsurf tahtasının motoru bir anda arıza yapınca Altuğ, kıyıdan epey uzaklaştı. Panik olmadan yardım bekleyen şarkıcıya ise hiç ummadığı bir yerden destek geldi.

KÜÇÜK OĞLU UZAY BABASININ KAHRAMANI OLDU

Henüz 13 yaşında olan Uzay Altuğ, hızla jetsurf'üne atlayarak babasının yanına gitti. Sörf tahtasını kıyıya doğru yönlendiren Uzay, kısa sürede babasını güvenle sahile ulaştırdı. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu anlar, aynı zamanda eğlenceli bir tabloya dönüştü.

Kıyıya döner dönmez kahkahalar atan Uzay, babasına "Hayatını kurtardım" diyerek takıldı. Bu sözler çevredeki tatilcileri de güldürdü.

PEKİ ÇOCUKLARIYLA HAYRAN BIRAKAN DİĞER ÜNLÜLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Mahidevran Sultan rolüyle adeta kraliyet zarafetini ekrana taşımıştı. Peki şimdi anneliğin tadını nasıl çıkardığını biliyor musunuz? İşte detaylar…

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.