Trend Galeri Trend Magazin En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'si Zengin Kız Fakir Oğlan'ın da 'Badire'siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'si Zengin Kız Fakir Oğlan'ın da 'Badire'siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

"En Son Babalar Duyar"ın 'Ağlak Bahriye'si, "Zengin Kız Fakir Oğlan"ın unutulmaz 'Badire'si olarak hafızalara kazınan Zerrin Epikmen, uzun süredir sessizliğe bürünmüştü. 65 yaşındaki usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Bir zamanların neşeli yüzü adeta bir deri bir kemik kalarak görenleri şoke etti!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:11
En Son Babalar Duyar’ın ’Ağlak Bahriye’si Zengin Kız Fakir Oğlan’ın da ’Badire’siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Zerrin Epikmen, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' dizisi hala hafızalarda taze bir yer ediniyor.

En Son Babalar Duyar’ın ’Ağlak Bahriye’si Zengin Kız Fakir Oğlan’ın da ’Badire’siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

Sitcom formatını başarılı bir şekilde yansıtan dizi, her evden bir parça taşıyarak izleyicileri ekrana kitlemişti.

En Son Babalar Duyar’ın ’Ağlak Bahriye’si Zengin Kız Fakir Oğlan’ın da ’Badire’siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

Unutulmaz kurgusal karakteri barındıran dizide şüphesiz Zerrin Epikmen'in hayat verdiği 'Ağlak Bahriye'de adeta bir kült karaktere dönüşmüştü.

En Son Babalar Duyar’ın ’Ağlak Bahriye’si Zengin Kız Fakir Oğlan’ın da ’Badire’siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

Kendine has tavırları, her olayı gözyaşıyla karşılaması ve abartılı tepkileriyle izleyiciyi kahkahaya boğan Bahriye teyze, ekranların neşe kaynaklarından biri olmuştu.

En Son Babalar Duyar’ın ’Ağlak Bahriye’si Zengin Kız Fakir Oğlan’ın da ’Badire’siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

Şimdilerde 65 yaşında olan usta oyuncu ise uzun bir süredir gözlerden uzak kalmıştı. Başından bir kazageçtiğini ve 6 yılın sonunda yürümeye başladığını söyleyen Zerrin Epikmen, sonunda ortaya çıktı.