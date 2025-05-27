Trend Galeri Trend Magazin En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'si Zengin Kız Fakir Oğlan'ın da 'Badire'siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'si Zengin Kız Fakir Oğlan'ın da 'Badire'siydi... 65 yaşındaki Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi bir deri bir kemik kalmış

"En Son Babalar Duyar"ın 'Ağlak Bahriye'si, "Zengin Kız Fakir Oğlan"ın unutulmaz 'Badire'si olarak hafızalara kazınan Zerrin Epikmen, uzun süredir sessizliğe bürünmüştü. 65 yaşındaki usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Bir zamanların neşeli yüzü adeta bir deri bir kemik kalarak görenleri şoke etti!