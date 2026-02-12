Trend
'En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'siydi! 65 yaşındaki Zerrin Epikmen son haliyle şoke etti: İğne ipliğe dönmüş...
'En Son Babalar Duyar' dizisinde hayat verdiği 'Ağlak Bahriye' karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Epikmen, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan 65 yaşındaki oyuncunun zaman içinde verdiği kilolar ise hayranlarını adeta şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:06