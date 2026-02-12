Trend Galeri Trend Magazin 'En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'siydi! 65 yaşındaki Zerrin Epikmen son haliyle şoke etti: İğne ipliğe dönmüş...

'En Son Babalar Duyar'ın 'Ağlak Bahriye'siydi! 65 yaşındaki Zerrin Epikmen son haliyle şoke etti: İğne ipliğe dönmüş...

'En Son Babalar Duyar' dizisinde hayat verdiği 'Ağlak Bahriye' karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Epikmen, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan 65 yaşındaki oyuncunun zaman içinde verdiği kilolar ise hayranlarını adeta şaşkına çevirdi!

Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:06
Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği ve Zerrin Epikmen, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ile Ali Sunal gibi usta isimleri bir araya getiren 'En Son Babalar Duyar', aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicinin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Günlük aile yaşamını mizahi bir dille ekrana taşıyan yapım, karakterleriyle her kesimden seyircinin kendinden bir şey bulduğu projeler arasında yer almıştı.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri ise Zerrin Epikmen'in canlandırdığı, her şeye gözyaşıyla tepki veren ve abartılı tavırlarıyla kahkahaya boğan 'Ağlak Bahriye' olmuştu.

Usta oyuncu daha sonra "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde hayat verdiği Badire karakteriyle de izleyicinin gönlünde taht kurmuş, komedi performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ve şimdi 65 yaşında olan Epikmen, geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından zorlu bir süreç yaşadığını açıklamıştı.

Oyuncu, yaklaşık altı yıl süren tedavi sürecinin sonunda yeniden yürümeye başladığını ve sağlığına kavuştuğunu ifade etmişti.

Usta sanatçı, sosyal medyada bir hayranının gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yeniden gündeme geldi. Epikmen'in sağlığının iyi olduğunu söylemesi ve sevenlerini özlediğini dile getirmesi hayranlarını sevindirdi.

Öte yandan, uzun süre gözlerden uzak kalan oyuncunun belirgin şekilde kilo verdiği ve oldukça zayıfladığı da dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerin ardından hayranları sosyal medyada Epikmen'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, birçok kullanıcı da usta oyuncunun son haline dair yorumlarda bulundu.

En Son Babalar Duyar dizisinde değişimiyle dikkat çeken bir diğer isimse, 'Burger Ceren' olarak tanılan Jale Azaklı oldu.

Jale Azaklı'nın yıllar içinde bir deri bir kemik kalması sosyal medyada gündem oldu.

İşte 33 kilo veren çocuk oyuncu Jale Azaklı'nın son hali!

Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu, bir süre sonra ise kızı İpek'i kucağına aldı.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Jale Azaklı'ya birçok, 'yıllar içinde çok değişmişsin' 'her halinde çok güzel' şeklinde yorumlar geliyor.

İşte sizler için derlediğimiz verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen adeta iğne ipliğe dönen ve görenlerin tanımakta zorluk çektiği o isimler!

DAMLA ERSUBAŞI

'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu.

Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu.

41 KİLO VERDİ!

Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi.

6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor.

DOĞUŞ

Doğuş kameralara poz verdi. Yakışıklı şarkıcının verdiği kilolar dikkat çekti.

Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Doğuş, değiştirdiği imajıyla sosyal medyada ses getirdi. Başarılı şarkıcı bir dönem yüzünde yaptırdığı değişikliklerle de çok konuşulmuştu.

"ESKİTEMEDİ BENİ YILLAR"

Doğuş'un sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf gündem olmuştu. "Eskitemedi beni yıllar" notunu düşerek fotoğraf paylaşan Doğuş, "Yaşlandıkça yakışıklı oluyorsun" yorumları almıştı.

YENİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ!

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen Doğuş, Türkiye'ye dönerek tedavi altına alınmıştı.

14 KİLO VERDİ!

Başarılı şarkıcının 4 haftada 14 kilo vererek bambaşka birine dönüşmesi, hayranlarının beğenisini kazandı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Doğuş, büyük yankı uyandırdı.

ARDA KURAL

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti.

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

20 KİLO VERDİ!

Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı.