Trend Galeri Trend Magazin En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

2002 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'En Son Babalar Duyar' dizisi, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle 'Buger Ceren' karakteriyle hafızalara kazınan Jale Azaklı değişimiyle dikkat çekiyor. Bir deri bir kemik kalan çocuk oyuncu Jale Azaklı Bakın yıllar içinde ne kadar süzülmüş!