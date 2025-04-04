Trend Galeri Trend Magazin En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

2002 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'En Son Babalar Duyar' dizisi, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle 'Buger Ceren' karakteriyle hafızalara kazınan Jale Azaklı değişimiyle dikkat çekiyor. Bir deri bir kemik kalan çocuk oyuncu Jale Azaklı Bakın yıllar içinde ne kadar süzülmüş!

Giriş Tarihi: 04.04.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 15:26
En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' dizisi tekrarlarıyla hala izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle dikkat çekiyor.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

Bu isimlerden biri de 'Burger Ceren' olarak hafızalara kazınan Jale Azaklı oldu.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

Jale Azaklı'nın yıllar içinde bir deri bir kemik kalması sosyal medyada gündem oldu.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i son haliyle gündeme geldi! Bir dönemin çocuk oyuncusu Jale Azaklı bir deri bir kemik kaldı

İşte 33 kilo veren çocuk oyuncu Jale Azaklı'nın son hali!