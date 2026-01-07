Enfeksiyon nedeniyle tedavi görüyordu! Haldun Dormen’den ilk açıklama geldi

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen 05.04.1928 yılında Mersin'de doğdu. Babası, Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır.Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank oyununda yirmi beş kuruş rolüyle çıktı.Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı.