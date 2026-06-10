Trend Galeri Trend Magazin Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren ekranların yakışıklı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, bu kez vazgeçemediği o özel tutkusuyla gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 06:40
Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Engin Altan Düzyatan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Ünlü oyuncu gazetecileri görünce hızlıca motosikletine yöneldi ve sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Düzyatan, motosiklet tutkusu ile alakalı sorulara "Benim motosiklet tutkum yıllardır var. Bu tip motorları 3-4 senedir kullanıyorum" dedikten sonra oradan ayrıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN KORKULARI, TUTKULARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

ZERRİN ÖZER

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, yarın piyasaya çıkaracağı 'Geliyorlar Gidiyorlar' şarkısı öncesi İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Sözleri Habil Ceyhan'a, bestesi ise Bülent Yetiş'e, aranjesi Mustafa Arapoğlu'na ait olan şarkı, A.Kadir Şeker'in vizyoner prodüktörlüğüyle hayat buldu.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

"EN BÜYÜK KORKUM..."

Özer, "Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım" dedi.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

KORKUSUYLA GÜNDEME GELEN BİR BAŞKA İSİM: HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE!

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Bazı isimlerin yeni projeler için dönemin gökyüzü haritalarına baktırdığı söyleniyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, astrolojiyle yakından ilgili olduğunu belirtmişti.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

"AY BOŞLUĞUNA VE RETROYA BAKARIM"

Küçükköse: "Astrolojiyi seviyorum. Ay boşluğu ve merkür retrosu gibi dönemlere dikkat ediyorum. Nazara da inanırım" demişti.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

ASTROLOJİ KARARINI ETKİLEDİ: PROJEYİ GERİ ÇEVİRMİŞ!

Açıklamalarıyla merak uyandıran Küçükköse, astrolojinin kariyerindeki etkisine dair sorulan soruya ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi. "Hiç böyle reddettiğiniz iş oldu mu" sorusu üzerine oyuncu:

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

"Olmadı desem yalan olur" diyerek, bazı projeleri gökyüzü hareketlerine göre değerlendirdiğini ve olumsuz bulduğunda geri çevirdiğini ilk kez itiraf etmişti.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Ünlü isimlerin samimi itirafları gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı Simge'nin çocukluğundan bu yana taşıdığı en büyük korkusunu açıklamıştı. Son dönemde hem müzik listelerindeki başarısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Şarkıcı Simge, dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

AŞK HAYATINDA KEYFİ YERİNDE

Özel hayatındaki sessizliğini bozarak şu sıralar yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Simge, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Yakaladığı bu mutlulukla parmak ısırtan başarılı popçu, her fırsatta hayatının en keyifli dönemlerinden birini geçirdiğini dile getiriyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Başarılı şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının ortaya çıkan en büyük fobisi oldukça şaşırttı.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

"UNUTAMADIĞIM TRAVMATİK BİR DURUM..."

Yıllar önce verdiği bir röportajda arı korkusu olduğunu açıkça ifade eden Simge, "Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. Birisi aldı ama hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım ki arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş" ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Ünlü şarkıcının hakkında ortaya çıkan bu gerçek kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

KIVANÇ TATLITUĞ

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Aile" gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, son açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Katıldığı bir programda, "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum" sözleriyle gizli tutkusunu ilk kez paylaştı.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Ünlü oyuncunun bu devasa koleksiyonu, duyanları hayrete düşürdü.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç...

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

CEDİ OSMAN

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Son olarak, Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırdı.