Engin Altan Düzyatan vazgeçemediği o tutkusunu açıkladı! 4 yıldır hayatındaymış...

Engin Altan Düzyatan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Ünlü oyuncu gazetecileri görünce hızlıca motosikletine yöneldi ve sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Düzyatan, motosiklet tutkusu ile alakalı sorulara 'Benim motosiklet tutkum yıllardır var. Bu tip motorları 3-4 senedir kullanıyorum' dedikten sonra oradan ayrıldı. PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN KORKULARI, TUTKULARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ? ZERRİN ÖZER Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, yarın piyasaya çıkaracağı 'Geliyorlar Gidiyorlar' şarkısı öncesi İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sözleri Habil Ceyhan'a, bestesi ise Bülent Yetiş'e, aranjesi Mustafa Arapoğlu'na ait olan şarkı, A.Kadir Şeker'in vizyoner prodüktörlüğüyle hayat buldu. 'EN BÜYÜK KORKUM...' Özer, 'Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım' dedi. KORKUSUYLA GÜNDEME GELEN BİR BAŞKA İSİM: HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE! Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, 'Bazı isimlerin yeni projeler için dönemin gökyüzü haritalarına baktırdığı söyleniyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, astrolojiyle yakından ilgili olduğunu belirtmişti. 'AY BOŞLUĞUNA VE RETROYA BAKARIM' Küçükköse: 'Astrolojiyi seviyorum. Ay boşluğu ve merkür retrosu gibi dönemlere dikkat ediyorum. Nazara da inanırım' demişti. ASTROLOJİ KARARINI ETKİLEDİ: PROJEYİ GERİ ÇEVİRMİŞ! Açıklamalarıyla merak uyandıran Küçükköse, astrolojinin kariyerindeki etkisine dair sorulan soruya ise herkesi şaşırtan bir cevap verdi. 'Hiç böyle reddettiğiniz iş oldu mu' sorusu üzerine oyuncu: 'Olmadı desem yalan olur' diyerek, bazı projeleri gökyüzü hareketlerine göre değerlendirdiğini ve olumsuz bulduğunda geri çevirdiğini ilk kez itiraf etmişti. Ünlü isimlerin samimi itirafları gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı Simge'nin çocukluğundan bu yana taşıdığı en büyük korkusunu açıklamıştı. Son dönemde hem müzik listelerindeki başarısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Şarkıcı Simge, dikkatleri çekmeye devam ediyor. AŞK HAYATINDA KEYFİ YERİNDE Özel hayatındaki sessizliğini bozarak şu sıralar yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Simge, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Yakaladığı bu mutlulukla parmak ısırtan başarılı popçu, her fırsatta hayatının en keyifli dönemlerinden birini geçirdiğini dile getiriyor. Başarılı şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının ortaya çıkan en büyük fobisi oldukça şaşırttı. 'UNUTAMADIĞIM TRAVMATİK BİR DURUM...' Yıllar önce verdiği bir röportajda arı korkusu olduğunu açıkça ifade eden Simge, 'Arılardan ve çekirgelerden inanılmaz korkuyorum. Kampta bir çekirge yapıştı üzerime. Birisi aldı ama hayatımda hiç unutamadığım travmatik bir durum oldu bende. Bir de arılardan çok korkuyordum. Büyüdükçe arılarla aram daha iyi olmaya başladı ama sonra anladım ki arının kendisi değil sesi beni rahatsız ediyormuş' ifadeleriyle yaşadıklarını anlatmıştı. Ünlü şarkıcının hakkında ortaya çıkan bu gerçek kısa sürede sosyal medyada yayıldı. KIVANÇ TATLITUĞ 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney' ve 'Aile' gibi projelerle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. GİZLİ TUTKUSU ORTAYA ÇIKTI! Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir yaşam süren yakışıklı oyuncu, son açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı. '150 TANE PARFÜMÜM VAR' Katıldığı bir programda, 'İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?' sorusuna içtenlikle yanıt veren Tatlıtuğ, 'Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum' sözleriyle gizli tutkusunu ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun bu devasa koleksiyonu, duyanları hayrete düşürdü. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da bir hayli ilginç... Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor. CEDİ OSMAN 2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor. Son olarak, Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırdı. Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırttı. 'EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK' 'Eşim biraz fazla ürkek' diyen Şahin, 'Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirdi. PEKİ SİZ CEDİ OSMAN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TAKINTILARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ? GUPSE ÖZAY 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi. 'ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA' Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, 'Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim' ifadelerini kullandı. Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi. TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU... Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti. 'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı. 54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda 'Hayattaki en kötü alışkanlığım' diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı. Göksel, 'Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum' ifadelerini kullandı. Göksel 'Hayattaki en kötü alışkanlığım' diyerek bombayı patlattı! 'Beni sakinleştiriyor' | Video Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görüldü. ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK YASMİN ERBİL Yasmin Erbil, önceki günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, 'Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların. Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine' dedi. NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL... Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: 'Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor. Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor. 'NAZARA İNANIYORUM' Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor.' Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Demet Şener. Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu. Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor. Ancak Şener bu sefer hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine geldi. Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetti. Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm' Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem oldu... BAHAR ŞAHİN Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu, 'Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de... Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız' sözleriyle dikkat çekti. Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu. ALTAY 2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı 'Berduş' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı bu kez, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti. BANDANASIZ KONSERE ÇIKMIYOR! Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin bir parçası. Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu. 'BİR NEVİ BENİM UĞURUM' Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, 'Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum' Başarılı şarkıcının ortaya çıkan bu takıntısı, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi. SEMİRAMİS PEKKAN 'HER ŞEY UYUMLU OLACAK' Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıklamıştı: Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu: Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı. TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, 'Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️' derken, bir diğer takipçi 'Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍' ifadelerini kullandı. PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ? Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı 'Kara Gözlüm' filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor. İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi. BURCU ESMERSOY Stresliyken tırnaklarını yiyor. MEGAN FOX MURAT BOZ Ünlü şarkıcı Murat Boz'un ilginç takıntısını duyanlar adeta şoke oluyor. . Pop müziğin sevilenlerinden olan Boz, gördüğü her yeşil elmayı yemek istiyor CEM YILMAZ Ünlü komedyen Cem Yılmaz, seyirci karşısına çıkmadan önce ufak bir uyku arası veriyor. Gösteriye çıkmadan şekerleme yapan Yılmaz, enerjisini böyle topladığına inanıyor. HÜLYA AVŞAR Uzun tırnaktan hiç hoşlanmadığını bildiğiniz Hülya Avşar, dakiklik konusunda da oldukça titiz. Hiçbir yere geç kalmak istemeyen Avşar, saatlerini 5 dakika ileri alıyor. JENNİFER ANİSTON Abisiyle yaşadığı travmadan ötürü dalamıyor ve korkuyor. SEZEN AKSU Halkın Minik Serçe'si olan Sezen Aksu'nun takıntısı da bir o kadar dikkat çekiyor. Aksu, bir misafirliğe gittiğinde yününü ve şişlerini yanında taşıyor hayranları bunun sebebini de 'Boş durmaktan hoşlanmıyor' şeklinde yorumluyor. BÜLENT ERSOY 'Diva' lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yalnızlık kadar tek rakamlardan da hiç hoşlanmıyor. Kaldığı oteldeki kapı numarasından plakasına kadar tek rakam kullanmayan sanatçı bu konuda oldukça hassas. BERGÜZAR KOREL Güzel oyuncu Bergüzar Korel, arkadaşlarının aksine yemek konusunda oldukça seçici. Korel, pütürlü yiyeceklerden uzak duruyor ayrıca tatlı ve tuzlunun birleşmesinden hoşlanmadığı için dolmanın içinde üzüm de istemiyor. SEREN SERENGİL Köpeklere olan sevgisiyle bilinen Seren Serengil, kendi köpeklerine de kraliyet üyesi gibi davranıyor. Serengil, gittiği bir mekanda köpeklerinin de porselen tabakta yemesini istiyor aksi takdirde kendisi de yemek yemiyor. ATA DEMİRER Yaptığı şakalarla hayranlarını gülmekten yıkıp geçiren Ata Demirer'in kimsenin tahmin etmediği bir tutkusu var. Demirer, birbirinden farklı güvercinlerle ilgilenirken oldukça mutlu oluyor. ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Doğal ve sempatik halleriyle dikkat çeken Özge Özpirinçci, çocukken herkesin korktuğu şeyden rahatsızlık duyuyor. Özpirinçci, açık dolap kapağının olmadığından emin olduktan sonra uyumayı tercih ediyor. RİHANNA Konu müzik olduğunda akıllara gelen isimlerden biri olan Rihanna'ın en büyük korkusu ise yosunlar ve balıklar. FUNDA ARAR Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Funda Arar, oldukça gelenekçi biri. Arar, eğer kötü bir durum yaşarsa olaydaki tarihi bir daha dile getirmiyor. KADİR DOĞULU Şimdilerde ekranlardan uzak kalan oyuncu Kadir Doğlu, ünlüler dünyasında belki de en ilginç takıntısı olan isimler arasında. Yakışıklı oyuncunun ayak takıntısı olduğu ve biriyle evlenmeden önce muhakkak ayaklarını görmesi gerektiği iddia ediliyordu. HADİSE Hadise deyince en az bir kişinin aklına 'sarı saçları' gelir. Saçlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Hadise, saçlarını boyatmak için Belçika'ya gittiğini açıklamıştı.