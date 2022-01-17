Enis Arıkan’dan dikkat çeken açıklamalar! ‘Her yerimi yaptırıyorum’

Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaştığı "Benden Ne Olur?" filmi geçtiğimiz hafta damga vurdu. 'Benden Ne Olur?' filmindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Starlığın formülünü açıklayan Enis Arıkan "Ajda Pekkan gibi hep gencecik kalacağım. Her yerimi yaptırıyorum" sözleriyle magazin gündemine damga vurdu…

Enis Arıkan ile yakın dostu Şebnem Bozoklu bir dijital platformdaki 'Dayı Şov'a konuk oldu.

Starlığın formülünü açıklayan Arıkan "Ajda Pekkan gibi hep gencecik kalacağım. Her yerimi yaptırıyorum" sözleriyle güldürdü.

EZGİ'DEN DUYDUĞUMU ŞEBO'YA YETİŞTİRİRİM' Sır saklayamadığını itiraf eden oyuncu "Ezgi'den duyduğumu hemen Şebo'ya yetiştiririm. Ben biraz o yılanlıkları yaparım" diye konuştu. Şebnem Bozoklu "Sektörde herkesle arası iyi olan ve her istendiğinde ağlayabilen kadın oyuncu kimdir?" sorusuna "Ezgi Mola" doğru cevabını verdi.

Enis Arıkan, Yasemin Döngel'e verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte merak edenler için Enis Arıkan'ın o bomba röportajı…