Epstein skandalı kraliyeti sarsmaya devam ediyor! Prens Andrew’un kızından radikal karar: O görevinden istifa etti...

Aileyi sarsan bu süreçten kızları da etkilendi. İngiliz medyasına göre, Princess Beatrice ve Princess Eugenie bazı kraliyet etkinliklerinde artık eskisi gibi yer alamayacak. Özellikle her yıl düzenlenen ve kraliyet takviminin en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen Royal Ascot kapsamında Kraliyet Locası'na davet edilmemeleri, bu durumun en dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor. İngiliz basını, iki prensesin alınan bu karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.