Trend Galeri Trend Magazin Epstein skandalı kraliyeti sarsmaya devam ediyor! Prens Andrew'un kızından radikal karar: O görevinden istifa etti...

Epstein skandalı gündemi sarsmaya devam ederken, İngiliz kraliyet ailesinde sular bir kez daha durulmuyor. Tartışmaların gölgesinde kalan Prens Andrew'un kızı Prenses Eugenie'den dikkat çeken bir adım geldi. Eugenie, yıllardır destek verdiği o görevden istifa etti. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 12:02
Kraliyet ailesinde yaşanan yeni gelişmeler, İngiltere'de yeniden tartışma yarattı. Ailenin tartışmalı isimlerinden biri olan Prince Andrew'un geçmişteki ilişkileri gündeme gelince, bu durum kızları Princess Beatrice ve Princess Eugenie için de zor bir süreci beraberinde getirdi.

Son dönemde ortaya çıkan yazışmaların ardından özellikle Princess Eugenie'nin aldığı bir karar dikkat çekti. Prenses, uzun süredir destek verdiği kölelikle mücadele alanındaki çalışmalarından ayrıldığını duyurdu.

Yedi yıl boyunca dünyanın en eski insan hakları kuruluşlarından biri olan Anti-Slavery International bünyesinde fahri görev üstlenen Eugenie'nin bu görevini sonlandırması, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Prensesin Uluslararası Kölelikle Mücadele Örgütü'ne verdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Köleliği tamamen sona erdirmek ve herkese özgürlük getirmek için çalışmalarına devam etmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eugenie'nin görevden ayrılmasının, babasıyla ilgili yeniden gündeme gelen iddiaların yarattığı baskıyla bağlantılı olabileceği yorumları yapılıyor.

Basına yansıyan yeni e-postalar, Andrew'un Epstein'la bağlarını kestiğini açıklamasına rağmen yıllar sonra da iletişimin sürdüğünü öne sürdü. Ayrıca Epstein'ın yakın çevresinde yer alan Ghislaine Maxwell ile bağlantılı bazı suçlamalar da geçmişte büyük yankı uyandırmıştı.

Bu dosyada adı geçen isimlerden biri de Virginia Giuffre olmuştu. Giuffre, Epstein ve Maxwell tarafından istismara zorlandığını ve Andrew ile de ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Andrew söz konusu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş olsa da, dava sürecinde taraflar arasında maddi bir uzlaşma sağlanmıştı. Tartışmalar yalnızca Andrew'la sınırlı kalmadı. Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'la yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi. Basına yansıyan bazı mesajlarda Ferguson'un Epstein'la yakın bir iletişim kurduğu öne sürüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından hem Andrew hem de Ferguson'un kraliyet içindeki konumu ciddi biçimde zayıfladı. Çift, daha önce taşıdıkları "York Dükü" ve "York Düşesi" unvanlarını kaybederken uzun yıllardır yaşadıkları Royal Lodge'dan da ayrılmak zorunda kaldı.

Aileyi sarsan bu süreçten kızları da etkilendi. İngiliz medyasına göre, Princess Beatrice ve Princess Eugenie bazı kraliyet etkinliklerinde artık eskisi gibi yer alamayacak. Özellikle her yıl düzenlenen ve kraliyet takviminin en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen Royal Ascot kapsamında Kraliyet Locası'na davet edilmemeleri, bu durumun en dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor. İngiliz basını, iki prensesin alınan bu karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.