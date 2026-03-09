Trend
Galeri
Trend Magazin
Epstein skandalı kraliyeti sarsmaya devam ediyor! Prens Andrew'un kızından radikal karar: O görevinden istifa etti...
Epstein skandalı kraliyeti sarsmaya devam ediyor! Prens Andrew'un kızından radikal karar: O görevinden istifa etti...
Epstein skandalı gündemi sarsmaya devam ederken, İngiliz kraliyet ailesinde sular bir kez daha durulmuyor. Tartışmaların gölgesinde kalan Prens Andrew'un kızı Prenses Eugenie'den dikkat çeken bir adım geldi. Eugenie, yıllardır destek verdiği o görevden istifa etti. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 12:02