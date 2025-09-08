Trend
Eren Ören 'Gözleri KaraDeniz'de canlandırdığı 'Dursun' karakterini anlattı! "Neşeli bir Karadeniz delikanlısı ama içinde intikam ateşi var”
atv'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi "Gözleri Karadeniz", güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitlerken karakterleri de şimdiden merak konusu oldu. Dizide Dursun karakterine hayat veren genç oyuncu Eren Ören, hem rolü hem de dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:32