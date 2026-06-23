Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!

İKİ KİŞİ ORGANİZE ETMİŞ

Düzenlenen operasyonla işletmedeki 5 kadınla 4 çalışan yakalandı. Yapılan araştırmalarda Burak A. ve Muhammet Aydın'ın organizasyonunu yaptığı mekana çekilen erkeklere kabarık hesap çıkarıldığı iddia edildi.