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Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın restoranına operasyon!
Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın restoranına operasyon!
Etiler'deki ünlü restorana "yüksek hesap" operasyonu düzenlendi. Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu işletme, müşterilere fahiş hesap çıkarıldığı iddiaları nedeniyle polis takibine alındı. Şikâyetlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, organizasyonu yönettiği öne sürülen Burak A. ve işletme sahibi Muhammet Aydın hakkında da işlem yapıldı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:45