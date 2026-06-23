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Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın restoranına operasyon!

Etiler'deki ünlü restorana "yüksek hesap" operasyonu düzenlendi. Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu işletme, müşterilere fahiş hesap çıkarıldığı iddiaları nedeniyle polis takibine alındı. Şikâyetlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, organizasyonu yönettiği öne sürülen Burak A. ve işletme sahibi Muhammet Aydın hakkında da işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:45
Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın (31) sahibi olduğu Etiler'deki restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi.

Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!

Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 erkek şikayetçi oldu.

Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!

Şikayetin ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!

İKİ KİŞİ ORGANİZE ETMİŞ
Düzenlenen operasyonla işletmedeki 5 kadınla 4 çalışan yakalandı. Yapılan araştırmalarda Burak A. ve Muhammet Aydın'ın organizasyonunu yaptığı mekana çekilen erkeklere kabarık hesap çıkarıldığı iddia edildi.

Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!

Toplam 11 şüpheli gözaltına alındı, ardından bu kişiler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Erkeklere yüksek hesap tuzağı! Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon!
Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#MUHAMMET AYDIN #FERDİ TAYFUR