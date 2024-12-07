Trend Galeri Trend Magazin Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! "Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz"

Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! "Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz"

Sosyal medyanın en eğlenceli ünlülerinden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Kısa süre sonra ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bir süre sonra ise küçük oğulları Mete ile ailelerini genişletti. Ünlü çift son olarak, yeni yıl konseptli karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Aile pozları beğeni toplayan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'e sosyal medyada "Biri annenin, biri babanın kopyası" yorumları yağdı. İşte Yenenler ailesinin yeni yıl kareleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:42
Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'in dördüncü güzeli seçilen Berfu Yenenler, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan çift, mutlu evlilikleriyle sosyal medyanın en çok merak edilen çiftleri arasında yer alıyor.

Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz

Berfu Yenenler ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, ilk evlatları Kuzey'i, evlendikleri sene kucaklarına almıştı. Çiftin, 2021 yılında ise oğulları Mete dünyaya gelmişti.

Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz

Sosyal medyanın en eğlenceli ünlülerinden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti son olarak, yeni yıl konseptli karelerini takipçileri ile paylaştı.

Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz

Aile pozları beğeni toplayan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'e sosyal medyada "Biri annenin, biri babanın kopyası" yorumları yağdı.

Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz

İşte Yenenler ailesinin yeni yıl kareleri...

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