Trend Galeri Trend Magazin Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! "Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz"

Eser - Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey ve Mete ile yeni yıl pozu! "Instagramdan yürüdüğüm çocukla 8. senemize giriyoruz"

Sosyal medyanın en eğlenceli ünlülerinden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Kısa süre sonra ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bir süre sonra ise küçük oğulları Mete ile ailelerini genişletti. Ünlü çift son olarak, yeni yıl konseptli karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Aile pozları beğeni toplayan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'e sosyal medyada "Biri annenin, biri babanın kopyası" yorumları yağdı. İşte Yenenler ailesinin yeni yıl kareleri...