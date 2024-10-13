Trend Galeri Trend Magazin

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey'in 5. yaş günü partisinden aile pozları! "Biri annenin, biri babanın kopyası"

Sanat camiasının en eğlenceli çiftlerinden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Kısa süre sonra ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bir süre sonra ise küçük oğulları Mete ile ailelerini genişletti. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey geçtiğimiz günlerde 5 yaşına bastı. Ünlü çift son olarak, Kuzey'in doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Aile pozları beğeni toplayan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'e sosyal medyada "Biri annenin, biri babanın kopyası" yorumları yağdı. İşte partide anne ve babaları ile oldukça eğlenen Kuzey Yenenler - Mete Yenenler kardeşlerin sevimli halleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:21
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in 5. yaş günü partisinden aile pozları! Biri annenin, biri babanın kopyası

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'in dördüncü güzeli seçilen Berfu Yenenler, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan çift, mutlu evlilikleriyle sosyal medyanın en çok merak edilen çiftleri arasında yer alıyor.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in 5. yaş günü partisinden aile pozları! Biri annenin, biri babanın kopyası

Berfu Yenenler ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, ilk evlatları Kuzey'i, evlendikleri sene kucaklarına almıştı. Çiftin, 2021 yılında ise oğulları Mete dünyaya gelmişti.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in 5. yaş günü partisinden aile pozları! Biri annenin, biri babanın kopyası

KUZEY 5 YAŞINDA!
Yenenler çiftinin 2021 yılında dünyaya gelen oğulları Kuzey, geçtiğimiz günlerde 5. yaşına girdi. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, sosyal medya hesaplarından oğullarının doğum gününü duygusal paylaşımlarla kutlamıştı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in 5. yaş günü partisinden aile pozları! Biri annenin, biri babanın kopyası

"DAHA İYİ BİR ANNELİK YOLCULUĞU HAYAL EDEMEZDİM"

Berfu Yenenler, paylaşımına "İyi ki doğdun ilk göz ağrım. Daha iyi bir annelik yolculuğu hayal edemezdim... Hep gül ki güneşler açsın. Seni çok seviyorum küçük adam Kuzey Emmi" notunu düşmüştü.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey’in 5. yaş günü partisinden aile pozları! Biri annenin, biri babanın kopyası

"BU OLAĞANÜSTÜ ANLARIN ÜSTÜNDEN 5 YIL GEÇMESİNE İNANAMIYORUM"

Eser Yenenler ise paylaşımında, "Tüm bu olağanüstü anların üstünden 5 yıl geçmesine inanamıyorum. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki doğdun Kuzey'im" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA