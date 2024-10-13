Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’in oğlu Kuzey'in 5. yaş günü partisinden aile pozları! "Biri annenin, biri babanın kopyası"

Sanat camiasının en eğlenceli çiftlerinden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. Kısa süre sonra ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bir süre sonra ise küçük oğulları Mete ile ailelerini genişletti. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey geçtiğimiz günlerde 5 yaşına bastı. Ünlü çift son olarak, Kuzey'in doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Aile pozları beğeni toplayan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'e sosyal medyada "Biri annenin, biri babanın kopyası" yorumları yağdı. İşte partide anne ve babaları ile oldukça eğlenen Kuzey Yenenler - Mete Yenenler kardeşlerin sevimli halleri...