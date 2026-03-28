Trend Galeri Trend Magazin Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin oğulları Mete 5 yaşına girdi! "İyi ki doğdun evimin neşesi"

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin oğulları Mete 5 yaşına girdi! "İyi ki doğdun evimin neşesi"

Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile evlendi. Çiftin bu birlikteliğinden Kuzey ve Mete adında iki oğulları dünyaya geldi. Geçtiğimiz günlerde aile, küçük oğulları Mete'nin 5. yaşını kutladı.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 12:43
Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.

Son olarak ünlü çiftin oğulları Mete 5. yaşına girdi. Bir video yayınlayan Berfu Yenenelr paylaşımına ise, duygusal bir de not düştü.

"Küçük oğlum artık o kadar da küçük değil🥹 İyi ki doğdun evimin neşesi, sarı balım benim🫶🏼 Annen olduğum için ne kadar şanslıyım ah bir bilsen🫠 Haberin yok ama zaten kanatların var kimsenin kırmasına da izin vermem🫶🏼"

Ardından bir alışveriş merkezine gelen çift mağazaları gezdi ve "Bugün Mete'nin günü, ne isterse onu yapıyoruz" dedi.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

BESTEMSU ÖZDEMİR

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de sade bir törenle dünyaevine girdi.

Oğlu Sarp Marco'yu kucağına alan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor. Özdemir hamilelik sürecinin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu açıklayarak annelik yolculuğunu da anlattı.

Özdemir, kadın bedenine yönelik eleştirilere karşı çıkarak, "İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz" dedi.

Özdemir, oğlu Sarp Marco henüz 17 günlükken yeniden çalışmaya başladığını da açıkladı: Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada.

"TUBA BÜYÜKÜSTÜN DEMİŞTİ..."

Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen sohbeti de şu sözlerle anlattı:

Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana 'İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum."

Özdemir ayrıca, "Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes 'üşür' diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı" dedi.

LARA

Bir döneme damga vuran "Katmer Katmer" ve "Adam Gibi Adam" şarkılarıyla listeleri altüst eden pop müziğin sevilen ismi Lara, 2000'li yılların en popüler figürlerinden biri olmuştu.

90'ların sonunda müzik dünyasına adım atan ve 2000'lerin başında çıkardığı hit parçalarla hafızalara kazınan Lara, o dönem kendine has tarzı ve enerjisiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Lara, takipçilerini şaşırtan bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

SIR GİBİ SAKLADIĞI KIZI 26 OLDU!

Yıllardır özel hayatını bir sır gibi saklayan ve kızını magazin figürü haline getirmekten kaçınan Lara, kızı Sıla'nın doğum gününü duygusal bir notla kutladı.

"GÜZELLİK MİRASMIŞ"

Lara'nın "Benim asil kızım" notuyla paylaştığı fotoğraflarda, 26 yaşına basan Sıla'nın annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma hayranları, "Abla-kardeş gibisiniz", "Güzellik mirasmış" ve "Annesinin kopyası" şeklinde yorumlar yağdırdı. Yıllarca kamuoyundan uzak büyüyen Sıla, duru güzelliği ve asil tavrıyla bir anda magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

ARDA TURAN

2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve örnek aile hayatlarıyla parmakla gösterilen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, sosyal medyayı yine salladı.

İki erkek çocuk babası olan Arda Turan, bayram mesaisini çocuklarına ayırdı. Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın kamerasından kaçmayan o anlarda, ünlü futbolcunun oğluyla evin içinde kıyasıya maç yaptığı görüldü.

Ev halini ve samimi görüntüleri takipçileriyle paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın ardından, eski yıldız futbolcu da aynı videoyu kendi hesabına taşıdı. Oğluyla olan tatlı sert mücadelesini "Bayram derbisi" notuyla yayınlayan Turan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Arda Turan ve oğlundan maç keyfi! "Bayram derbisi" notuyla paylaştı | Video

SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.