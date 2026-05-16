Eşi Benny Blanco'nun sözleri sonrası yer yerinden oynadı! Selena Gomez hakkındaki o gerçek sunucuyu bile şoka soktu! "Sabah 6 sularında..."

Selena Gomez'in beslenme alışkanlıkları, bu kez yakın çevresinden gelen çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Ünlü yıldızın eşi Benny Blanco, başarılı şarkıcının sağlıklı gıdalarla arasının iyi olmadığını belirterek, beslenme rutinini beş yaşındaki bir çocuğun tercihlerine benzetti.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 11:05
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2023 yılında Benny Blanco ile ilişkiye başlamış ve ünlü çift, 2025 yılının Eylül ayında sürpriz bir düğünle evlenmişti.

Gözlerden uzak gerçekleşen törene sadece yakın dostları katılmış, çift bu özel anları unutulmaz kılmıştı.

Selena Gomez'in beslenme alışkanlıkları, eşi Benny Blanco tarafından gelen dikkat çekici açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ünlü yıldızın nişanlısı Benny Blanco, başarılı şarkıcının sağlıklı yiyeceklerle pek arası olmadığını söyledi. Blanco, Gomez'in günlük beslenme düzenini beş yaşındaki bir çocuğun yemek tercihlerine benzeterek magazin dünyasında şaşkınlık yarattı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA AĞIR MENÜLER
Bir dijital yayın programına konuk olan ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco, Selena Gomez'in günlük beslenme düzenine dair ezber bozan detaylar paylaştı. Gomez'in burger, patates kızartması, taco, çikolata ve sabahın erken saatlerinde tüketilen hazır gıdaları çok sevdiğini söyleyen Blanco, eşinin diyet açısından sağlıksız kabul edilen menülere karşı büyük bir tutkusu olduğunu ifade etti.

Hatta bir sabah saat henüz 06.45 sularında, eşini hızlı tüketim menüleri sunan ünlü bir zincir restorandan yemek yerken bulduğunu anlattı.

Bu açıklamalar karşısında program sunucusu da şaşkınlığını gizleyemedi ve ünlü yıldızın bu tercihlerinin, kendi savunduğu sağlıklı yaşam ve detoks felsefelerine tamamen ters düştüğü yorumunu yaptı.

Gomez'in beslenme alışkanlıkları aslında geçmiş yıllarda da benzer tartışmalara yol açmıştı. Başarılı isim, 2011 yılında yetersiz ve dengesiz beslenme sebebiyle hastaneye kaldırılmış, o dönemde verdiği bir röportajda da sinemada ve günlük hayatında yüksek şekerli atıştırmalıkları, çikolataları tüketmekten büyük keyif aldığını itiraf etmişti.

YEŞİLLİKLER EŞİNE KALIYOR
Paylaşılan bilgilere göre, dünyaca ünlü sanatçının sebze ve meyvelerle arası da pek iyi değil. Öyle ki, sağlıklı menüler sunan bir restorandan sipariş edilen tavuklu salatanın yalnızca üstündeki malzemeleri tüketen ünlü şarkıcının, alt kısımdaki marul ve yeşillikleri ise eşine bıraktığı iddia edildi.

Evlendikleri günden bu yana her adımları takip edilen çift, magazin gündeminden düşmemeyi başarıyor olsa da son günlerde magazinin en çok konuştuğu isim, Benny Blanco olmuştu.

"AYAKLARIM HARİKA"

Bunun nedeni ise sosyal medyada hızla yayılan bir videoda prodüktörün kirli ayaklarıydı. Viral videonun ardından Blanco, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaparak, "Çekimlere başladığımız ilk gündü, bu yüzden ekip sürekli girip çıkıyordu.

Yerler o gün kirliydi. Yerlerin nasıl kirlendiğini biliyorsunuz. "Şu temiz ayağa bakın. Şuna bakın. Şaka mı yapıyorsunuz? Ayaklarım harika!" ifadelerini kullanmıştı.

KOCASININ AYAKLARINI ÖPTÜ!

Ancak bu görüntüler üzerinden çok geçmeden, Selena Gomez, Instagram hesabından sadece yakın arkadaşlarının görebileceği bir video paylaşmış ve bu videoda eşinin ayaklarını öptüğü anlar yer almıştı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETTİRDİ"

O anlar, ilk başta küçük bir paylaşım gibi görünse de kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve hayranları ikinci bir şok yaşamıştı. Blanco ise yaşanan bu olayın ardından, "Bu çok hoşuma gitti, kendimi gerçekten iyi hissettirdi. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"BOŞAN" BASKISI GELDİ...

Videonun yayılmasıyla birlikte bazı kullanıcılar Gomez hakkında "Boşan" yorumları yapmaya başlamıştı.

AYAKLARINI ÖPME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Tüm bu spekülasyonların ardından, 33 yaşındaki şarkıcı sonunda konuya açıklık getirdi ve Benny'nin ayaklarını neden öptüğünü açıklamıştı.

Gomez'in açıklaması takipçilerini adeta üçüncü bir şoka sürüklerken ünlü şarkıcı konuya dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"BANA SANDVİÇ YAPIYOR BEN DE AYAKLARINI ÖPÜYORUM"

"Geçmişimi açıklamamı istemeyen tek adam o. Bana sadece ızgara peynirli sandviç yapıyor ve ben de karşılığında ayaklarını öpüyorum. İşte bu lüks" Selena Gomez'in açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde yankı uyandırmıştı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör