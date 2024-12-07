Trend Galeri Trend Magazin Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen'den kötü haber geldi! "Nasıl olduğunu asla anlamadım"

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen'den kötü haber geldi! "Nasıl olduğunu asla anlamadım"

2016 yılında nikah masasına taşıdıkları birlikteliklerini oğulları Karan ve Kerem ile taçlandıran sanat camiasının gözde çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulunmuştu. Kayak keyfi yapan Özçivit ailesinin pozlarına takipçilerinden beğeni yağmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'den bu defa hayranlarını üzen bir kare geldi. Fahriye Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye "Nasıl olduğunu asla anlamadım" notunu düştü.