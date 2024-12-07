Trend Galeri Trend Magazin Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen'den kötü haber geldi! "Nasıl olduğunu asla anlamadım"

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen'den kötü haber geldi! "Nasıl olduğunu asla anlamadım"

2016 yılında nikah masasına taşıdıkları birlikteliklerini oğulları Karan ve Kerem ile taçlandıran sanat camiasının gözde çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulunmuştu. Kayak keyfi yapan Özçivit ailesinin pozlarına takipçilerinden beğeni yağmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'den bu defa hayranlarını üzen bir kare geldi. Fahriye Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye "Nasıl olduğunu asla anlamadım" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 07.12.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 08:14
Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen’den kötü haber geldi! Nasıl olduğunu asla anlamadım

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen’den kötü haber geldi! Nasıl olduğunu asla anlamadım

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen’den kötü haber geldi! Nasıl olduğunu asla anlamadım

Başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak ailecek gittikleri kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen’den kötü haber geldi! Nasıl olduğunu asla anlamadım

Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde olan Fahriye Evcen’den kötü haber geldi! Nasıl olduğunu asla anlamadım

Mutlu ailenin paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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