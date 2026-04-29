Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı'dan olay tanışma hikayesi: "Yanına gidip teklif ettim!"

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı'dan olay tanışma hikayesi: "Yanına gidip teklif ettim!"

Dün gelen hamilelik haberiyle 55 yaşında yeniden anne olacağını duyuran ünlü astrolog Nuray Sayarı, son olarak eşiyle tanışma hikayesini anlattı. 'Kaçan kovalanır' dedirten aşk hikayesi kısa sürede gündemi salladı!

Giriş Tarihi: 29.04.2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 12:23
Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, dün ise sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekti.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlattı:

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlandı. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurdu.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" dedi.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" dedi.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt verdi.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullandı.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulundu.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

DOSTLUKLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSMUŞ...

İkilinin ilişkisi, lise ikinci sınıfta aynı sınıfta olmalarıyla derinleşti. Yan yana oturduklarını ve iyi bir arkadaşlık kurduklarını anlatan Türkmen, derslerde yazılan notların zamanla ortak bir günlüğe dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte Sinem Aksoy'a karşı duygularının değiştiğini fark ettiğini belirten sanatçı, arkadaşlıklarının zarar görmemesi için uzun süre bu duyguları dile getirmediğini de ekledi.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"BİR GÜN EVLENİRSEM SİNEM GİBİ BİRİYLE EVLENİRİM"

Liseden mezun olduktan sonra da bu hislerin devam ettiğini söyleyen Türkmen, o dönemde ailesiyle yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Ablasına, "Bir gün evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik biriyle evlenirim" dediğini anlattı.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

TEK TELEFON HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ!

Ancak çiftin yolları bir süreliğine ayrıldı. Yaklaşık iki-üç yıl boyunca görüşmeyen ikili, Sinem Aksoy'un yıllar sonra 'Çatı Katı' klibini izleyip Gökhan Türkmen'i aramasıyla yeniden iletişim kurdu.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

"YILLARDIR GÖRÜŞMEYEN İKİ İNSAN GİBİ BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Bu görüşmenin ardından bir albüm kutlama yemeğinde bir araya gelen çift, o gecenin hayatlarını değiştirdiğini dile getirdi. Öyle ki Türkmen o anları, "Sanki yıllardır görüşmeyen iki insan gibi birbirimize sarıldık" sözleriyle anlattı...

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Türkmen, o akşamdan sonra ilişkilerinin hızla ilerlediğini ve eşine 'evlenelim' dediğini dile getirdi. Sinem Aksoy'un cevabı ise hiç tereddütsüz 'Tamam' olmuş... Çift, bu buluşmadan yaklaşık altı ay sonra evlendi.

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

Bugün iki çocuklu bir aile olan Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy çifti, sanatçının ifadesiyle "Birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyorum" diyerek aşklarına devam ediyor...

Eşi kaçtı o kovaladı! 55 yaşında anne olacağını duyuran Nuray Sayarı’dan olay tanışma hikayesi: Yanına gidip teklif ettim!

AŞK FİLMLERİNİ ARATMAYAN BİR BAŞKA TANIŞMA HİKAYESİ: GUPSE ÖZAY- BARIŞ ARDUÇ...

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.