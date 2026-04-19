Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia edip morluklarını paylaşan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez çok daha büyük bir dehşetle sarsıldı! Asyalı son olarak sosyal medya hesabından eşinin, babası Ümit Asyalı'yı darp ettiğini açıkladı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 19.04.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 11:03
Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Şiddet sarmalından kurtulmaya çalışan Yıldız Asyalı, bu kez babasının yaşadığı dehşeti ifşa etti.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı'yı hedef aldığını duyuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Sadece şiddetle yetinmeyen saldırgan eşin, ailenin arabasını da çalıp kaçtığını belirten Yıldız Asyalı:

Babam da eşim tarafından darp edildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek yardım istedi.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

NELER OLMUŞTU?

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz aylarda sürpriz nikahla magazin gündeminde yer almıştı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

ŞİDDET İDDİASI GELDİ!

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

DARP İZLERİNİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Asyalı, 7 ay önce evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Ünlü oyuncu, gördüğü şiddet sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Asyalı paylaşımının altına, "Kocam tarafından darp edildim" notunu eklemişti.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!

Bir canlı yayın programına bağlanarak detayları anlatan Asyalı, yanağı ve bacağındaki darp izlerini göstererek konuşmuştu.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

"SÜREKLİ BENİ SUÇLUYOR"

Evliliğinde yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Yıldız Asyalı, şu sözleri dile getirmişti: "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum."

Eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli… Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor"

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

"O BENİ İKİ KEZ DARP ETTİ"

Yıldız Asyalı'nın iddialarını reddeden eşi Mustafa Semih Demirci ise aynı canlı yayın programına bağlanarak farklı söylemlerde bulundu. Boşanma sürecinde olduklarını belirten Demirci, Asyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası ve bu konuda tedavi görmeli. 7-24 içen bir insan. Alkol aldığında bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kez darp etti beni."

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

UZAKLAŞTIRMA KARARINA YANIT

Eşi tarafından kendisi hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararıyla ilgili de konuşan Demirci, "Bu konuda bana iftira attı." demişti

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Şimdilerde eşiyle yaşadığı şiddet iddialarıyla gündeme gelen Yıldız Asyalı, gözlerden de uzak bir yaşantı sürüyordu. Çocukluk haliyle ekranlarda olan Asyalı, izleyicilerin gönlünde işte bu rollerle taht kurmuştu.

HAYAT BİLGİSİ- RÜYA

2003 yılında ekranlarda yayınlanan ve 4 sezon süren Hayat Bilgisi dizisinde "Rüya" karakterini canlandıran Yıldız Asyalı, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmişti.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

EYVAH KIZIM BÜYÜDÜ: ECE ÇOLAK

Asyalı, aynı zamanda Haluk Bilginer'le birlikte Eyvah Kızım Büyüdü projesinde de yer almıştı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk oyuncuların şimdiki halleri...

Türk televizyonlarının çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar içinde hem kariyerinde hem de özel hayatında attığı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü tercih eden güzel oyuncu, eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Missouri eyaletine yerleşen Abdullah, burada ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine de uluslararası bir boyut kazandırdı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Henüz 11 yaşındayken, 1998 yılında yayımlanan ve dönemin efsane dizilerinden biri haline gelen Üvey Baba ile televizyon dünyasına adım atan Burçin Abdullah, dizide canlandırdığı "Lamia" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi birçok yapımda rol alan Abdullah, 2010'lu yıllarda "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği "Ayçe" karakteriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Sinema kariyerine de adım atan başarılı oyuncu, 2013 yapımı ve üç kıtada çekilen Selam adlı filmde "Zehra" karakterini canlandırarak uluslararası bir projede yer almanın gururunu yaşadı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

2015'te kısa bir süreliğine "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde "Alev" karakteriyle ekrana döndü. 2017 yılında fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a "Helena" rolüyle katıldı ve burada da beğeni topladı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

İŞTE ÜVEY BABA'NIN LAMİASI'NIN SON HALİ!

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Son olarak 2021-2022 sezonunda atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde "Leman Sancakzade" karakterine hayat verdi.

Özel hayatında da gözlerden uzak bir mutluluğu tercih eden Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde Milano'da Salih Maraş ile dünyaevine girdi. Aynı yıl 21 Haziran'da ise anne olmanın heyecanını yaşadı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

KÜÇÜK AĞA'DA BİRCE AKALAY'IN KIZI ECE'YDİ... ADA ELBİR'E BİR DE ŞİMDİ BAKIN!

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.