Eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti: Yıldız Asyalı yardım istedi! Babası kanlar içinde kaldı...

"SÜREKLİ BENİ SUÇLUYOR"

Evliliğinde yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Yıldız Asyalı, şu sözleri dile getirmişti: "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum."

Eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli… Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor"