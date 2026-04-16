Eşine aşkını bir kez daha haykırdı! Reynmen'den romantik paylaşım

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Gözlerden uzak ama bir o kadar da mutlu bir evlilik sürdüren çift, ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Fenomen şarkıcı, eşiyle birlikte geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Instagram üzerinden yayınladığı kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftin mutluluğu, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 10:35
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz sene yaptığı sürpriz bir paylaşımla, Emire Cansu Kurtaran ile aşkını ilan etmişti.

'Reynmen' lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Yusuf Aktaş, sevgilisi Cansu Kurtaran'a evlilik teklifinde bulundu. Müjdeli haberi sosyal medya sayfalarından duyuran çift, peş peşe yayınladıkları karelere yüzük ve kalp emojisi ekledi.

Reynmen'in 11 Ekim 2014 tarihinde Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da dünyaevine girdi.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelen ikilinin birlikteliği hız kesmeden devam ediyor.

Özel hayatlarını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak Instagram hesabından romantik karelerini yayınlayan ünlü isim, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Reynmen uzun süredir annesi Nasibe Yılmaz ile küs.

Sosyal medya hesaplarında zaman zaman kırgınlığını dile getiren Nasibe Yılmaz, kısa süre önce oğlunun doğum gününü Instagram hikâyesi üzerinden kutlamıştı.

Ancak Reynmen, doğum günü için kendisine mesaj atan yakınlarının paylaşımlarını tek tek hikâyesine eklerken, annesinin gönderisini yok saymıştı.

"İLAHİ ADALETİ BEKLİYORUM"

Bu durum üzerine Nasibe Yılmaz TikTok'ta canlı yayına geçmiş ve duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Demek ki canı paylaşmak istemedi, ben de kaldırdım. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzüldüm ama herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum.

"ANNEM BİRAZ SEVİYOR BÖYLE ŞEYLERİ"

Bir davette görüntülenen Reynmen ve eşi Cansu Emire Kurtaran'a annesinin açıklamaları soruldu.

Ünlü fenomen, "Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri, bir şey söylemek istemiyorum yani."

Reynmen'in bu sözleri, küslüğün hala sürdürdüğünün sinyalini verirken sosyal medyada "barışacaklar mı?" sorusu akıllara geldi.

Öte yandan geçen aylarda 'Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri' notu düşülen bir videoyu hikayesine ekleyen Nasibe Yılmaz'ın gelini Emire Cansu Kurtaran'a gönderme yaptığı düşünüldü.

Bunun üzerine gelin Emire Cansu'nun sabrı taştı ve Nasibe Yılmaz'ı engelledi.