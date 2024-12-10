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Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... "Tilki" lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin bilinmeyenleri!
Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... "Tilki" lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin bilinmeyenleri!
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro karşılığında İspanya'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri ilginç özellikleriyle tanınıyor. Ceza sahasında yaptığı hamleler, savunma arkası koşuları, fiziksel açıdan gücü ve sürati ile çok fazla gol pozisyonu bulabilen En-Nesyri'nin İspanya'daki lakabı Tilki'ydi. En-Nesyri'nin özel hayatını son derece gizli tuttuğu biliniyor. Yıldız futbolcu, çocuklarının annesinin fotoğraflarını sosyal medyada asla paylaşmıyor. Youssef En-Nesyri'nin bir de bilinmeyenleri var...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:16