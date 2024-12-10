Trend Galeri Trend Magazin Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... "Tilki" lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin bilinmeyenleri!

Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... "Tilki" lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin bilinmeyenleri!

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro karşılığında İspanya'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri ilginç özellikleriyle tanınıyor. Ceza sahasında yaptığı hamleler, savunma arkası koşuları, fiziksel açıdan gücü ve sürati ile çok fazla gol pozisyonu bulabilen En-Nesyri'nin İspanya'daki lakabı Tilki'ydi. En-Nesyri'nin özel hayatını son derece gizli tuttuğu biliniyor. Yıldız futbolcu, çocuklarının annesinin fotoğraflarını sosyal medyada asla paylaşmıyor. Youssef En-Nesyri'nin bir de bilinmeyenleri var...

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:16
Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... Tilki lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin bilinmeyenleri!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Youssef En-Nesyri, özellikle kafa golleri ile rakip takımlara büyük sıkıntı yaşatan bir santrfor…

Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... Tilki lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin bilinmeyenleri!

Ceza sahasında yaptığı hamleler, savunma arkası koşuları ile çok fazla gol pozisyonu bulabilen En-Nesyri'nin İspanya'daki lakabı bu özellikleri nedeniyle 'Tilki'ydi.

Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... Tilki lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin bilinmeyenleri!

Kariyerini Malaga, Leganes ve Sevilla takımlarında geçiren Youssef En-Nesyri'nin özel hayatına dair bilgiler ise tamamen gizemini koruyor.

Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... Tilki lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin bilinmeyenleri!

Yaptığı gol sevincinin anlamının ne olduğunu açıklamayan En-Nesyri, çocuklarının annesi hakkında da hiçbir paylaşımda bulunmuyor. Müslüman bir ailede dünyaya gelen Faslı futbolcu, hem hayatında hem de kariyerinde dininin gerektirdiği doğrultuda hareket etmektedir.1.92 metre boyundaki Faslı futbolcunun kariyeri ile ilgili ilginç bir bilinmeyeni ortaya çıktı.

Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... Tilki lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin bilinmeyenleri!

Youssef En-Nesyri, yağmurlu ve puslu havadan hoşlanmıyor. Akdeniz iklimi ve güneşli havaları seven En-Nesyri, yıllar önce dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho tarafından keşfediliyor. Mourinho, Manchseter United'a En-Nesyri'yi getirtip altyapıda yetiştirmek istemiş. Yaklaşık bir ay boyunca İngiltere'de bulunan En-Nesyri, genç yaşında kariyer planlaması başka bir boyuta geçebilecekken İngiltere'nin yağmurlu ve kasvetli havasına dayanamayıp Mourinho'dan affını isteyerek kulüpten ayrılmış.

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