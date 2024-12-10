Eşinin fotoğrafını asla paylaşmıyor, cuma namazlarını kaçırmıyor... "Tilki" lakaplı Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin bilinmeyenleri!

Yaptığı gol sevincinin anlamının ne olduğunu açıklamayan En-Nesyri, çocuklarının annesi hakkında da hiçbir paylaşımda bulunmuyor. Müslüman bir ailede dünyaya gelen Faslı futbolcu, hem hayatında hem de kariyerinde dininin gerektirdiği doğrultuda hareket etmektedir.1.92 metre boyundaki Faslı futbolcunun kariyeri ile ilgili ilginç bir bilinmeyeni ortaya çıktı.

