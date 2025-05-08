Trend
Eşinin ölümünden günler sonra konuştu! Şinasi Yurtsever'in eşi Ferhan Kaya'dan gelen o çağrı...
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in ani vefatı, ardında gözyaşları ve cevapsız sorular bıraktı. Sessizce yaşadığı hastalığıyla vedaya hazırlanırken, hayat arkadaşı Ferhan Kaya'ya bıraktığı mesaj ise herkesi derinden sarstı. Şimdi, Kaya'dan sevenlerine anlamlı bir çağrı var…
Giriş Tarihi: 08.05.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 10:59