Eski CIA ajanı itiraf etti! Güvende değiliz: "Robot süpürgeniz bile sizi izliyor..."

2017'de gerçekleşen 'Vault 7' adlı belge sızıntısı, CIA'in en popüler akıllı telefon markalarından bilgisayar işletim sistemlerine pek çok teknolojik alete sızdığını hatta internete bağlı akıllı televizyonlardan bile ortam dinlemesi yaptığını ortaya koydu.

CIA'in eski yöneticilerinden John Kiriakou'nun sızma yöntemleriyle ilgili yaptığı son açıklama da 'gözetlendiğimiz' gerçeğinin artık saklanmaya bile gerek kalmadığını gösteriyor.

Asıl tartışılması gereken ise istihbaratçıların sızacakları telefon ya da bilgisayarların şifrelerini kırmaya bile gerek duymamaları!

Kiriakou'nun anlattığına göre doğrudan telefonun ekranını veya klavyesini kontrol altına alabiliyorlar!

İşleme daha telefon ve bilgisayarların üretim aşamasında başlıyor olabilirler.

Belki de CIA ve MOSSAD için istedikleri telefonu ele geçirmeleri için özel kodlar veriliyor.