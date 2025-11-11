Trend Galeri Trend Magazin Eski defterler yeniden açıldı! Icardi’nin sevgilisine hediyesi Wanda Nara’yı çileden çıkardı! Bakın karşı hamle olarak ne yaptı...  

Magazin dünyasının en çok konuşulan eski çiftlerinden olan Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde sular yeniden dalgalandı. Icardi, sevgilisi China Suarez'e lüks bir çanta hediye etti. Bu jest sonrası sinirlerine hakim olamayan Wanda Nara, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaparak adeta karşı hamlede bulundu.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:08
Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra kalbini Arjantinli oyuncu China Suarez'e kaptıran ünlü futbolcu Mauro Icardi, yaşadığı ilişki ile gündemde kalmaya devam ediyor.

Son olarak Icardi'nin sevgilisi Suarez'e lüks bir çanta hediye etmesi magazin dünyasında dikkat çekti.

Bu jest, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın tepkisini de beraberinde getirdi.

Nara, sosyal medya hesabından Icardi'nin geçmişte aldığı devasa yüzüğü ve eski sevgili kolunu paylaşarak adeta karşı hamle yaptı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, olay sosyal medyada yeniden alevlendi.

Bu olayların gerisinde Wanda Nara'nın çalkantılı aşk hayatında bir göz atalım...

Futbol camiasının en çok gündeme gelen isimlerinden Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, özel yaşamıyla magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor.

Bir dönem rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa süreli ilişkisiyle gündem olan Wanda Nara bir süre sona kalbini Arjantinli bir iş adamının kaptırdığı iddia edilmişti.

Yabancı basın organları bu ismin Martín Migueles olduğunu öne sürmüştü.

İddiaya göre ikili yaklaşık üç aydır görüşüyor. Ancak Wanda Nara'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, söylentilerin doğruluk payı olabileceği yönünde yorumlanmıştı.

DEDİKOLDULAR DOĞRU ÇIKTI!
Wanda Nara son paylaşımında Martin Migueles'i etiketleyerek kalp koyduğu paylaşımla aşkını ilk defa gözler önüne sermişti.

Nara'nın bu paylaşımı kısa süre içinde magazin basınında geniş yankı bulurken ikiliden bir paylaşım daha gelmişti. Yeni sevgilisiyle ele ele oldukları o anları sosyal medya hesabında paylaşan aşkını gözler önünde yaşamaya hazır görünüyor.

ARADIĞI AŞKI SONUNDA BULDU...

Çetrefilli aşk hayatından sonra aradığı aşkı bulduğu söylenen Wanda Nara, son olarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Sevgilisi Martin Migueles'in araba kullandığı anı paylaşan Nara, İspanyolca "Feliz cumpleaños mi amor" (Doğum günün kutlu olsun aşkım) notunu düştü.

Peki Wanda Nara'nın aşk hayatı nasıl gündeme gelmişti?

İHANETLERLE BAŞLAYAN EVLİLİK...

Wanda Nara, 2003 yılında futbolcu Maxi Lopez ile dünyaevine girmişti. Ancak Nara 2014 yılında, Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

İhanetlerle başlayan evlilik sonrasında uzun bir süre mutluluğu tadan ünlü çift, 2025 yılının Mart ayında olaylı bir şekilde boşandı.

Bu süre zarfında Arjantinli güzel gönlünü memleketlisi rapçi L-Gante'ye kaptırmıştı. Gante ve Nara ilişkisi ise Arjantin basınına bomba gibi düşmüştü.

İkilinin arasında 13 yaş fark olması, magazin dünyasını da epey bir şoke etmişti.

Aradığı mutluluğu bulduğunu düşünen Wanda Nara, sessiz sedasız Gante'yle de yollarını ayırmıştı.

Ancak bu ayrılık uzun sürmemiş, ikili aşklarına bir şans daha vermişti.

BU AŞK DA YALAN OLDU!

Gelgitli ilişkisiyle sosyal medyanın diline düşen Wanda Nara'dan beklenmedik bir haber gelmişti.

Arjantin basınında yer alan haber göre ünlü çift tekrar ayrılmıştı.

Üstüne üstlük bu kararı ise Wanda Nara almıştı.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DUYURDU!

İddialara göre ayrılık kararı alan Nara, ilişkisini bitirdikten sonra adeta özgürlüğünü haykırarak, sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu.

"HİÇBİR ŞEY İÇİN ERKEĞE İHTİYACIM YOK"

Nara "Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok" diyerek, "Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum.