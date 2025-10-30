Trend
Eski erkek arkadaşından veda vurgunu! Oyuncu Sevim Erdoğan'ın sevgilisi banka hesabını boşalttı!
Oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Oyuncuyla vedalaşmak için eve gelen Akın E., alkol alıp sızan Sevim Erdoğan'ın cep telefonundan banka hesabına girdi. 225 bin lirayı kendi hesabına aktaran Akın E., cep telefonunu da çalıp gitti.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 06:04