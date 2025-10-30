Eski erkek arkadaşından veda vurgunu! Oyuncu Sevim Erdoğan’ın sevgilisi banka hesabını boşalttı!

Oyuncu Sevim Erdoğan, savcılığa başvurarak sevgilisi Akın E.'den şikayetçi oldu. Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım.