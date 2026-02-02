Trend Galeri Trend Magazin Eski eşinin borçları nedeniyle oteli satılmıştı! Sosyetik Ahu Aysal Kerimoğlu: "3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun"

Sosyete dünyasının tanınan simalarından Ahu Aysal Kerimoğlu, seyahat planları ve özel hayatıyla ilgili konuşurken, eski eşi Ünal Aysal'ın borç sürecinde Kuruçeşme'deki otelini devretmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 02.02.2026 05:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 06:01
Ünlü sosyetik Ahu Aysal Kerimoğlu, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Mağaza çıkışı konuşan Kerimoğlu, "Alışverişe geldim, hayatımın bu dönemini keyifle geçiriyorum. Bol bol seyahat ediyorum, Karayipler'den geldim, şimdi de İtalya'ya gideceğim" dedi.

Vaktinin artık bol olduğunu belirten Aysal, "Başka ne yapayım, kocam yok, çocuklar evde. Herkes evli, çoluğu çocuğu var, ben tek başımayım. Param var, pulum var, keyfim var" diyerek espri yaptı.

Eski eşi Ünal Aysal'a Kuruçeşme'de bulunan oteli devretmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Kerimoğlu, şunları söyledi:

"CANI SAĞ OLSUN"

"Ben her şeyi yaşadım, mezara taşıyamayız. Hiç üzülmüyorum, o bir zamandı ve geçmiş geçmişte kaldı. Hiçbir hak talep etmeden orayı kocama hediye etmiştim, işleri yolunda gitmeyince çok üzülmüştüm, oteli verirsem düzeltir diye düşünmüştüm ama olmadı. Olsun, canı sağ olsun. Sağlığım yerinde, her şey yolunda."